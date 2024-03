Carlos Alcaraz, eliminat de Grigor Dimitrov din sferturile turneului de la Miami! Principalul favorit a fost spulberat de bulgar - Antena Sport

Novak Djokovic s-a despărţit de Goran Ivanisevic

Novak Djokovic s-a despărţit de Goran Ivanisevic! Numărul 1 ATP a făcut anunţul, prin intermediul unei postări emoţionante de pe contul său de Instagram.

„Nole” şi Goran Ivanisevic lucrau împreună încă din 2018, iar fostul câştigător de la Wimbledon 2001 a avut un rol uriaş în revenirea sârbului la cel mai înalt nivel, după o perioadă complicată a carierei.

„Îmi amintesc foarte bine momentul în care l-am invitat pe Goran să se alăture echipei. Se întâmpla în 2018, iar eu şi Marian (n.r. Vajda) căutam să inovăm şi să aducem puţină magie acestei perechi. Nu doar că am adus serviciul, ci şi multe râsete, distracţie, ani în care am terminat pe primul loc în clasament, multe recorduri doborâte, alte 12 Grand Slamuri (şi câteva finale) de atunci. Am menţionat că şi puţină dramă?

Eu şi Goran am decis să nu mai lucrăm în urmă cu câteva zile. Chimia noastră de pe teren a avut suişuri şi coborâşuri, dar prietenia noastră a fost mereu tare ca o piatră. Mulţumesc pentru tot, prietene. Te iubesc”, a scris Novak Djokovic, pe contul său de Instagram.