Carlos Alcaraz, lecție de modestie la Laver Cup. Ce le-a spus jurnaliștilor despre rolul său în tenis - Antena Sport

Carlos Alcaraz a fost întrebat în San Francisco ce părere are de rolul său ca ambasador al tenisului, odată cu dispariția celebrului “Big 3”, format din Djokovic, Nadal și Federer. Murcianul a ținut să nu atragă toată atenția asupra lui și a oferit un răspuns fabulos, prin care a scos în evidență toți colegii săi de circuit.

Alcaraz e prezent în această perioadă în California pentru a evolua în “Echipa Europei” la Laver Cup, turneul demonstrativ creat în 2017 la inițiativa lui Roger Federer.

Carlos Alcaraz: “Nu simt vreo presiune să fiu ambasador”

În declarația acordată presei, liderul mondial a mai vorbit și despre fericirea sa de a juca tenis și cum se simte bine pe teren. În ceea ce privește discuția despre rolul său de ambasador, jurnaliștii au încercat să puncteze impactul pe care l-a avut Alcaraz în “sportul alb” și cum el a reprezentat un punct de atracție pentru fanii tenisului chiar și după retragerea lui Nadal și Federer, respectiv scăderea de formă a lui Djokovic.

“Nu mă consider ambasadorul tenisului și nici nu simt vreo presiune să fiu. Mă gândesc că toți dintre noi, jucătorii de tenis în general, suntem ambasadori ai tenisului, pur și simplu pentru că noi contribim la excelența tenisului și încurajăm oamenii să îl urmărească.

Evident, dau tot ce am în fiecare meci. Ador să joc tenis. De aceea joc cu atât de multă fericire și atât de mult zâmbet. Îmi place să am lovituri bune, să am puncte bune, încerc să arăt asta în meciuri“, a spus Carlos Alcaraz, potrivit welovetennis.fr.