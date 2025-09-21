Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup. Echipa Europei și-a pierdut avansul - Antena Sport

Home | Tenis | Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup. Echipa Europei și-a pierdut avansul

Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup. Echipa Europei și-a pierdut avansul

Publicat: 21 septembrie 2025, 10:21

Comentarii
Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup. Echipa Europei și-a pierdut avansul

Carlos Alcaraz și Alexander Zverev/ Profimedia

Echipa Europei a fost depăşită, sâmbătă, la San Francisco, de echipa Lumii, în cea de-a doua zi a Laver Cup, fiind condusă acum cu 9-3. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Europa, condusă de Yannick Noah, care a preluat avantajul (3-1) în prima zi, nu a câştigat niciun meci sâmbătă. La simplu, australianul Alex de Minaur a avut nevoie de doar 89 de minute pentru a-l învinge pe germanul Alexander Zverev (6-1, 6-4). 

Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup 

Apoi, argentinianul Francisco Cerúndolo l-a dominat pe danezul Holger Rune (6-3, 7-6 [5]), înainte ca americanul Taylor Fritz să-l învingă pe recentul câştigător al US Open, Carlos Alcaraz, în 71 de minute, scor 6-3, 6-2. 

Pentru a încheia ziua, echipa Lumii antrenată de Andre Agassi a adăugat cireşa de pe tort în proba de dublu: Alex de Minaur şi Alex Michelsen i-au învins cu uşurinţă pe Holger Rune şi Casper Ruud, perechea Europei (6-3, 6-4). 

Prima echipă care va acumula 13 puncte va ridica duminică trofeul acestui turneu demonstrativ organizat la iniţiativa lui Roger Federer. Meciurile de vineri au valorat câte un punct, cele de sâmbătă câte două puncte, iar cele de duminică câte trei puncte. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Observator
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
Fanatik.ro
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
11:23
Edi Iordănescu, stupefiat după ultimul rezultat al Legiei Varșovia: “Am analizat de 20 de ori”
10:59
Sorin Cârțu a răbufnit după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova: „Trebuia să ne dea penalty!”
10:43
Ruben Amorim nu se “îmbată cu apă rece” după victoria din derby-ul cu Chelsea. Avertisment pentru jucătorii săi
10:40
UPDATEPSV – Ajax LIVE SCORE (15:30). Derby pentru Dennis Man. Ianis Hagi joacă de la 17:00
10:38
Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a dezvăluit ce se întâmplă cu atacantul
10:02
Declarația serii în Portugalia, după debutul lui Mourinho la Benfica: “Putem face ceva special, ca Jose”
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul