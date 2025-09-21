Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup. Echipa Europei și-a pierdut avansul - Antena Sport

Echipa Europei a fost depăşită, sâmbătă, la San Francisco, de echipa Lumii, în cea de-a doua zi a Laver Cup, fiind condusă acum cu 9-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Europa, condusă de Yannick Noah, care a preluat avantajul (3-1) în prima zi, nu a câştigat niciun meci sâmbătă. La simplu, australianul Alex de Minaur a avut nevoie de doar 89 de minute pentru a-l învinge pe germanul Alexander Zverev (6-1, 6-4).

Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup

Apoi, argentinianul Francisco Cerúndolo l-a dominat pe danezul Holger Rune (6-3, 7-6 [5]), înainte ca americanul Taylor Fritz să-l învingă pe recentul câştigător al US Open, Carlos Alcaraz, în 71 de minute, scor 6-3, 6-2.

Pentru a încheia ziua, echipa Lumii antrenată de Andre Agassi a adăugat cireşa de pe tort în proba de dublu: Alex de Minaur şi Alex Michelsen i-au învins cu uşurinţă pe Holger Rune şi Casper Ruud, perechea Europei (6-3, 6-4).

Prima echipă care va acumula 13 puncte va ridica duminică trofeul acestui turneu demonstrativ organizat la iniţiativa lui Roger Federer. Meciurile de vineri au valorat câte un punct, cele de sâmbătă câte două puncte, iar cele de duminică câte trei puncte.