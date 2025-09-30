Carlos Alcaraz s-a retras de la Masters-ul de la Shanghai. Ibericul, anunț în ziua triumfului de la Tokyo - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz s-a retras de la Masters-ul de la Shanghai. Ibericul, anunț în ziua triumfului de la Tokyo

Andrei Nicolae Publicat: 30 septembrie 2025, 18:17

Carlos Alcaraz, în timpul unei conferințe de presă după triumful de la Tokyo / Profimedia

Carlos Alcaraz, proaspăt câştigător al turneului ATP 500 de la Tokyo, a anunţat marţi că se va retrage de la turneul Masters 1000 de la Shanghai, care începe miercuri, din cauza unor “probleme fizice”, scrie AFP.

Sufăr de unele probleme fizice şi, după ce le-am discutat cu echipa mea, credem că cea mai bună decizie este să mă odihnesc pentru a mă vindeca“, a explicat numărul 1 mondial pe contul sau de Instagram.

Alcaraz şi-a scrântit glezna stângă în meciul de la Tokyo cu argentinianul Baez, în timp ce încerca să ajungă la o minge.

De durere, el s-a întins pe teren înainte de a relua jocul după ce i s-a bandajat glezna. Aceasta era încă protejată de un bandaj în timpul finalei pe care Alcaraz a câştigat-o marţi împotriva americanului Taylor Fritz (6-4, 6-4).

La 22 de ani, murcianul a câştigat al optulea turneu al anului şi al 24-lea titlu din circuit, inclusiv şase turnee de Mare Şlem. În ciuda absenţei sale de la Shanghai, Alcaraz este sigur ca îşi va păstra locul întâi mondial după Masters-ul din China.

