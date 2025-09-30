Carlos Alcaraz s-a retras de la Masters-ul de la Shanghai. Ibericul, anunț în ziua triumfului de la Tokyo - Antena Sport

Carlos Alcaraz, în timpul unei conferințe de presă după triumful de la Tokyo / Profimedia

Carlos Alcaraz, proaspăt câştigător al turneului ATP 500 de la Tokyo, a anunţat marţi că se va retrage de la turneul Masters 1000 de la Shanghai, care începe miercuri, din cauza unor “probleme fizice”, scrie AFP.

“Sufăr de unele probleme fizice şi, după ce le-am discutat cu echipa mea, credem că cea mai bună decizie este să mă odihnesc pentru a mă vindeca“, a explicat numărul 1 mondial pe contul sau de Instagram.

Carlos Alcaraz, OUT de la Shanghai

Alcaraz şi-a scrântit glezna stângă în meciul de la Tokyo cu argentinianul Baez, în timp ce încerca să ajungă la o minge.

De durere, el s-a întins pe teren înainte de a relua jocul după ce i s-a bandajat glezna. Aceasta era încă protejată de un bandaj în timpul finalei pe care Alcaraz a câştigat-o marţi împotriva americanului Taylor Fritz (6-4, 6-4).

