Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo - Antena Sport

Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo

Home | Tenis | ATP | Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo

Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo

Andrei Nicolae Publicat: 30 septembrie 2025, 14:50

Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo

Carlos Alcaraz, în timpul turneului de la Tokyo / Profimedia

Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a câştigat turneul ATP 500 de la Tokyo (Japonia), dotat cu premii totale de 2.226.470 de dolari, marţi, după ce l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz, numărul 5 în lume, cu un simetric 6-4, 6-4.

Alcaraz a obţinut victoria după o oră şi 33 de minute.

Alcaraz, titlul 8 din 2025

Taylor Fritz, care a câştigat titlul la Tokyo în 2022, rămâne cu doar două trofee obţinute anul acesta (Eastbourne, Stuttgart, ambele pe iarbă).

Alcaraz a cucerit al treilea său titlu consecutiv, după cele de la Cincinnati (ATP Masters 1.000) şi US Open, ibericul având o serie de 18 victorii consecutive. Pentru liderul mondial acesta este al optulea titlu din 2025, devenind al şaselea jucător care izbuteşte această performanţă.

Spaniolul are acum un bilanţ personal record cu 67 de victorii în acest an din 74 de partide. Cel mai bun bilanţ anual al său era de 65 de succese în 77 de partide, în 2023, notează EFE.

Alcaraz conduce acum cu 4-1 în meciurile directe cu Fritz, după ce americanul câştigase cu 6-3, 6-2, luna aceasta, în Laver Cup. Fritz va fi recompensat cu un cec de 224.035 de dolari şi 330 de puncte ATP, iar Alcaraz s-a ales cu 416.365 de dolari şi 500 de puncte, potrivit agerpres.ro.

Comentarii


