Daniil Medvedev a răbufnit din nou: "Cine ești tu să decizi pentru mine?". Rusul, în conflict cu arbitrul de scaun - Antena Sport

Daniil Medvedev a avut un nou derapaj la adresa unui arbitru, de această dată în semifinalele turneului de la Beijing. În partida contra americanului Learner Tien, tenismenul rus a avut probleme la picior în setul decisiv, iar arbitrul de scaun i-a acordat o penalizare pentru lipsă de efort. Iritat, Medvedev a intrat în conflict cu el și a cerut intervenția unui supervizor.
Sportivul de 29 de ani i-a transmis celui din urmă că se abține să nu spună anumită lucruri pentru a nu fi descalificat. Deși nu a avut o ieșire nervoasă în final, Medvedev a ieșit în evidență prin atitudinea sa vulcanică, ceva ce s-a mai văzut în trecut la el.
Ce i-a spus Daniil Medvedev arbitrului de scaun
În setul decisiv din semifinala de la Beijing, când scorul era 5-7, 7-5, 1-0 în favoarea americanului, sportivul de pe locul 52 ATP a servit, iar Medvedev nu s-a mișcat aproape deloc. Acest lucru l-a făcut pe arbitru să îi dea abaterea respectivă rusului, moment în care campionul de la US Open 2021 l-a cerut pe supervizor pe teren, moment în care a aruncat cuvinte dure.
“Dacă îi spun ceva rău, o să fiu descalificat, dar ce ar trebui să îi zic tipului ăsta. Tu nu vorbești acum (n.r. adresându-se arbitrului de scaun). De ce vorbești? Deci preferi să mă retrag? Spune-o la cameră.
Eu dau tot ce am mai bun, cine ești tu să decizi pentru mine? Cine ești? Cum te cheamă? De ce decizi tu pentru mine dacă dau eu tot ce am mai bun? Vreau să fac ceva rău ce nu pot face, pentru că voi fi descalificat.
De ce fiecare antrenor din lume încearcă să mă intimideze? N-am zis niciun cuvânt, eu încerc să fiu de treabă, iar tipul ăsta face asta. Acum eu trebuie să mă comport frumos? De ce încearcă să mă intimideze? Care e problema ta cu mine“, a spus tenismenul rus.
Medvedev a mai continuat trei game-uri în meciul respectiv, însă a fost nevoit să abandoneze în cele din urmă la scorul de 5-7, 7-5, 4-0. Learner Tien s-a calificat în finala de la Beijing, unde urmează să dea peste Jannik Sinner, numărul 2 mondial. Rivalul italianului, Carlos Alcaraz, a câștigat astăzi competiția de la Tokyo și a ajuns la 8 titluri în acest an.
