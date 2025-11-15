Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor! Victorie în două seturi în faţa lui Zverev - Antena Sport

Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/5) pe germanul Alexander Zverev, vineri seara, în ultimul meci din Grupa “Bjorn Borg”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Auger-Aliassime se alătură italianului Jannik Sinner, care s-a impus la rândul său vineri 6-3, 7-6 (7/3), în faţa americanului Ben Shelton şi a obţinut astfel a treia sa victorie consecutivă în această grupă.

Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor

Canadianul, ocupantul locului 8 în clasamentul ATP, va avea o misiune extrem de dificilă în penultimul act al competiţiei de final de sezon din circuitul ATP, urmând să-l înfrunte pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul unu mondial şi câştigătorul Grupei “Jimmy Connors”

Felix Auger-Aliassime şi Carlos Alcaraz s-au întâlnit de şapte ori până acum în circuitul profesionist, avantajul fiind de partea spaniolului, cu 4 victorii la 3. Ultimul lor duel a avut loc anul trecut, în semifinalele Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, unde Alcaraz s-a impus clar (6-1, 6-1).

WHAT A WIN!

Felix Auger-Aliassime defeats two time champ and world #3 Alexander Zverev 6-4, 7-6(4) and play the semifinals tomorrow vs. Carlos Alcaraz.

32 tiebreaks won in 2025.

He will make his top 5 debut unless De Minaur d. Sinner tomorrow! pic.twitter.com/TLonHC1JU7

— José Morgado (@josemorgado) November 14, 2025