Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor! Victorie în două seturi în faţa lui Zverev - Antena Sport

Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/5) pe germanul Alexander Zverev, vineri seara, în ultimul meci din Grupa “Bjorn Borg”.
Auger-Aliassime se alătură italianului Jannik Sinner, care s-a impus la rândul său vineri 6-3, 7-6 (7/3), în faţa americanului Ben Shelton şi a obţinut astfel a treia sa victorie consecutivă în această grupă.
Canadianul, ocupantul locului 8 în clasamentul ATP, va avea o misiune extrem de dificilă în penultimul act al competiţiei de final de sezon din circuitul ATP, urmând să-l înfrunte pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul unu mondial şi câştigătorul Grupei “Jimmy Connors”
Felix Auger-Aliassime şi Carlos Alcaraz s-au întâlnit de şapte ori până acum în circuitul profesionist, avantajul fiind de partea spaniolului, cu 4 victorii la 3. Ultimul lor duel a avut loc anul trecut, în semifinalele Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, unde Alcaraz s-a impus clar (6-1, 6-1).
WHAT A WIN!
Felix Auger-Aliassime defeats two time champ and world #3 Alexander Zverev 6-4, 7-6(4) and play the semifinals tomorrow vs. Carlos Alcaraz.
32 tiebreaks won in 2025.
He will make his top 5 debut unless De Minaur d. Sinner tomorrow! pic.twitter.com/TLonHC1JU7
— José Morgado (@josemorgado) November 14, 2025
Reprezentatul Canadei a obţinut cele trei victorii în primele trei meciuri cu jucătorul iberic, disputate între 2021 şi 2022.
Jannik Sinner, al doilea jucător al lumii, îl va înfrunta la rândul său sâmbătă în semifinalele Turneului Campionilor pe australianul Alex de Minaur (7 ATP), clasat pe locul secund în Grupa “Jimmy Connors”. Italianul a câştigat toate cele 12 meciuri disputate până acum împotriva jucătorului de la antipozi, ultimul dintre ele luna trecută, în semifinalele turneului ATP de la Viena, încheiat cu triumful final al lui Sinner.
Ediţia 2025 a Turneului Campionilor, care are loc la Inalpi Arena din Torino, este dotată cu premii record în valoare totală de 15,5 milioane de dolari şi se va încheia duminică.
