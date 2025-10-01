Jannik Sinner a câştigat China Open. Al treilea trofeu din acest sezon pentru italian - Antena Sport

Italianul Jannik Sinner şi-a revenit după dezamăgirea de la US Open, reuşind să se impună la China Open, la Beijing, unde l-a învins în pe Learner Tien, finalist pentru prima dată la nivel de turneu, scor 6-2, 6-2. Pentru Sinner este al treilea titlu din acest sezon.

La mai puţin de patru săptămâni după ce a pierdut finala US Open în faţa lui Carlos Alcaraz şi, odată cu aceasta, primul loc în clasamentul ATP, Sinner a câştigat al 21-lea trofeu din carieră.

Jannik Sinner a câştigat China Open

În prima sa întâlnire cu Tien, Sinner a dominat de la început până la sfârşit şi s-a asigurat că americanul de 19 ani nu va deveni al doilea cel mai tânăr campion din istoria turneului.

„Este un loc foarte, foarte special pentru mine”, a declarat Sinner în timpul ceremoniei de înmânare a trofeului. „Echipa mea, vă mulţumesc pentru înţelegere şi pentru colaborare. Nu toată echipa este aici, aşa că sper că restul se uită de acasă. Vă mulţumesc pentru colaborare şi vom încerca să progresăm şi să ne străduim mai mult. Să vedem cum va decurge restul sezonului, dar sunt foarte fericit să împărtăşesc acest trofeu cu voi toţi.”

Sinner a triumfat la Beijing în 2023 şi este al treilea jucător, alături de Novak Djokovici şi Rafael Nadal, care a câştigat ATP 500 mai mult de o dată. Jucătorul de 24 de ani, care a câştigat turneele majore Australian Open şi Wimbledon în acest an, este al patrulea jucător din 2025 care a obţinut trei sau mai multe titluri.