Jannik Sinner a revenit pe locul 1 în clasamentul ATP! Cum arată ierarhia masculină după Monte Carlo

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz îşi continuă lupta pentru poziţia de lider al clasamentului mondial, iar jucătorul italian, care l-a împiedicat pe marele său rival spaniol să obţină un al doilea titlu consecutiv în finala de duminică de la Monte-Carlo, a recuperat luni locul întâi în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), informează AFP.

Alcaraz îl retrogradase pe Sinner pe locul doi pe 10 noiembrie 2025.

Jannik Sinner, din nou pe primul loc în clasamentul ATP

Cei doi giganţi ai circuitului domină categoric lumea tenisului: la finalul primului turneu major pe zgură al sezonului, cei doi rivali au un avans considerabil în faţa germanului Alexander Zverev (locul 3), semifinalist în Principat, sârbului Novak Djokovic (locul 4), care nu a jucat anul acesta la Monte-Carlo, unde avea de apărat doar 10 puncte ATP.

În schimb, italianul Lorenzo Musetti, finalist anul trecut, dar învins din debut la ediţia din acest an de monegascul Valentin Vacherot, în runda a doua, pierde 4 locuri (locul 9).

Acest lucru îi permite canadianului Felix Auger-Aliassime, care a pierdut în sferturile de finală, să urce două locuri până pe 5, cea mai bună clasare a sa obţinută deja în noiembrie anul trecut. Înfrângerea lui Musetti i-a avantajat şi pe americanii Ben Shelton (locul 6, +2) şi Taylor Fritz (locul 8, +1), care însă nu au jucat.