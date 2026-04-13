Jannik Sinner a revenit pe locul 1 în clasamentul ATP! Cum arată ierarhia masculină după Monte Carlo

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz îşi continuă lupta pentru poziţia de lider al clasamentului mondial, iar jucătorul italian, care l-a împiedicat pe marele său rival spaniol să obţină un al doilea titlu consecutiv în finala de duminică de la Monte-Carlo, a recuperat luni locul întâi în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), informează AFP.
Alcaraz îl retrogradase pe Sinner pe locul doi pe 10 noiembrie 2025.
Jannik Sinner, din nou pe primul loc în clasamentul ATP
Cei doi giganţi ai circuitului domină categoric lumea tenisului: la finalul primului turneu major pe zgură al sezonului, cei doi rivali au un avans considerabil în faţa germanului Alexander Zverev (locul 3), semifinalist în Principat, sârbului Novak Djokovic (locul 4), care nu a jucat anul acesta la Monte-Carlo, unde avea de apărat doar 10 puncte ATP.
În schimb, italianul Lorenzo Musetti, finalist anul trecut, dar învins din debut la ediţia din acest an de monegascul Valentin Vacherot, în runda a doua, pierde 4 locuri (locul 9).
Acest lucru îi permite canadianului Felix Auger-Aliassime, care a pierdut în sferturile de finală, să urce două locuri până pe 5, cea mai bună clasare a sa obţinută deja în noiembrie anul trecut. Înfrângerea lui Musetti i-a avantajat şi pe americanii Ben Shelton (locul 6, +2) şi Taylor Fritz (locul 8, +1), care însă nu au jucat.
Australianul Alex De Minaur coboară un loc (locul 7) după înfrângerea suferită în sferturile de finală împotriva lui Vacherot, care culege roadele primei sale semifinale de la Monte-Carlo, urcând pe locul 17 în clasamentul mondial (+6), cea mai bună clasare a sa la 27 de ani.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu şi ocupă locul 275 (194 pct), în coborâre cu opt poziţii faţă de ierarhia precedentă.
La dublu, Bogdan Pavel ocupă cel mai bun loc dintre români, 129 (654 pct).
Topul primilor 20 de jucători de simplu ai lumii:
- 1. Jannik Sinner (Italia) 13.350 pct (+1)
- 2. Carlos Alcaraz (Spania) 13.240 (-1)
- 3. Alexander Zverev (Germania) 5.555
- 4. Novak Djokovic (Serbia) 4.710
- 5. Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.100 (+2)
- 6. Ben Shelton (SUA) 3.900 (+2)
- 7. Alex De Minaur (Australia) 3.895 (-1)
- 8. Taylor Fritz (SUA) 3.870 (+1)
- 9. Lorenzo Musetti (Italia) 3.625 (-4)
- 10. Daniil Medvedev (Rusia) 3.560
- 11. Alexander Bublik (Kazahstan) 3.445
- 12. Casper Ruud (Norvegia) 2.625
- 13. Jiri Lehecka (Cehia) 2.540
- 14. Karen Hacianov (Rusia) 2.410
- 15. Andrei Rublev (Rusia) 2.350
- 16. Flavio Cobolli (Italia) 2.320
- 17. Valentin Vacherot (Monaco) 2.168 (+6)
- 18. Tommy Paul (SUA) 2.065
- 19. Francisco Cerundolo (Argentina) 2.020
- 20. Frances Tiafoe (SUA) 1.965
- Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP
- Carlos Alcaraz s-a calificat în finala de la Monte Carlo! Îl va întâlni pe Jannik Sinner în ultimul act
- Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Monte Carlo! A defilat cu Zverev şi e la o victorie de revenirea pe locul 1 ATP
- Carlos Alcaraz, calificare fulgerătoare în semifinalele ATP Monte Carlo. Ibericul, victorie în doar 63 de minute
- Mariano Navone, campion la Țiriac Open 2026! Cu câți bani s-a ales argentinianul după succesul de la București