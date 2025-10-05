Jannik Sinner, forțat să abandoneze de la Shanghai. Campionul en-titre din China, OUT din turul 3 - Antena Sport

Tenismenul italian Jannik Sinner, deţinătorul titlului, a abandonat duminică în turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari.

Sinner, numărul 2 mondial, s-a retras în setul al treilea al meciului cu olandezul Tallon Griekspoor, după ce a acuzat o problemă musculară la piciorul drept.

Sinner, OUT de la Shanghai

Italianul reuşise să câştige primul set la tie-break (7-6), în timp ce olandezul s-a impus cel de-al doilea set (7-5) şi conducea cu 3-2 în decisiv, în momentul retragerii lui Sinner.

Jannik Sinner is forced to retire from his match against Tallon Griekspoor in Shanghai.

He was cramping so badly that he could hardly stand up straight in his last service game.

The physio had to help him walk to his chair and also helped him walk out of the stadium.

Sad… pic.twitter.com/tuzMBt68r7

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 5, 2025

În optimile de finală, Tallon Griekspoor, cap de serie numărul 27, îl va avea ca adversar pe monegascul Valentin Vacherot, venit din calificări, care a profitat la rândul său de abandonul cehului Tomas Machac, la scorul de 6-0, 3-1 în favoarea jucătorului din principat, potrivit agerpres.ro.