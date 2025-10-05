Jannik Sinner, forțat să abandoneze de la Shanghai. Campionul en-titre din China, OUT din turul 3 - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner, forțat să abandoneze de la Shanghai. Campionul en-titre din China, OUT din turul 3

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 20:08

Jannik Sinner șchiopătând la Shanghai / X The Tennis Letter

Tenismenul italian Jannik Sinner, deţinătorul titlului, a abandonat duminică în turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari.

Sinner, numărul 2 mondial, s-a retras în setul al treilea al meciului cu olandezul Tallon Griekspoor, după ce a acuzat o problemă musculară la piciorul drept.

Italianul reuşise să câştige primul set la tie-break (7-6), în timp ce olandezul s-a impus cel de-al doilea set (7-5) şi conducea cu 3-2 în decisiv, în momentul retragerii lui Sinner.

În optimile de finală, Tallon Griekspoor, cap de serie numărul 27, îl va avea ca adversar pe monegascul Valentin Vacherot, venit din calificări, care a profitat la rândul său de abandonul cehului Tomas Machac, la scorul de 6-0, 3-1 în favoarea jucătorului din principat, potrivit agerpres.ro.

Rezultate – turul 3:

  • Gabriel Diallo (Canada/N.31) – David Goffin (Belgia) 3-0 (abandon Goffin)
  • Zizou Bergs (Belgia) – Francisco Cerundolo (Argentina/N.19) 7-6 (7/1), 6-3
  • Jaume Munar (Spania) – Yoshihito Nishioka (Japonia) 6-4, 5-7, 6-1
  • Novak Djokovic (Serbia/N.4) – Yannick Hanfmann (Germania) 4-6, 7-5, 6-3
  • Giovanni Mpetshi Perricard (Franţa/N.32) – Taylor Fritz (SUA/N.5) 6-4, 7-5
  • Holger Rune (Danemarca/N.10) – Ugo Humbert (Franţa/N.21) 6-4, 6-4
  • Valentin Vacherot (Monaco) – Tomas Machac (Cehia/N.20) 6-0, 3-1 (abandon Machac)
  • Tallon Griekspoor (Olanda/N.27) – Jannik Sinner (Italia/N.2) 6-7 (3/7), 7-5, 3-2 (abandon Sinner)
