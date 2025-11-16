Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino - Antena Sport

Jannik Sinner a cucerit pentru al doilea an la rând titlul la Turneul Campionilor. În finala de la Torino, acolo unde a avut parte de susţinerea fanilor italieni, Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz, marele său rival, scor 7-6(4), 7-5, după 2 ore şi 4 minute extrem de echilibrate.

În urma acestui succes, Jannik Sinner va primi un cec de peste 5 milioane de dolari, asta pentru că a câştigat toate cele cinci partide pe care le-a disputat la Turneul Campionilor.

Aşa cum a fost de aşteptat, finala a fost una extrem de echilibrată. În primul set, nu doar că cei doi nu au reuşit niciun break, dar prima minge de a câştiga pe serviciul adversarului a venit abia la 6-5 pentru Alcaraz, atunci când, la un avantaj, spaniolul a avut şansa de a câştiga primul set. Sinner a trimis însă setul la tiebreak, pe care a reuşit să îl câştige în cele din urmă cu 7-4.

Setul secund a început cu un break realizat de Carlos Alcaraz, iar jucătorul care va încheia pe locul 1 ATP anul 2025 a reuşit să îşi consolideze acest break, ducând scorul la 3-1. Replica lui Sinner a venit rapid, iar după un game câştigat lejer pe propriul serviciu, italianul a reuşit şi el primul său break din acest meci.

