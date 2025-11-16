Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino

Home | Tenis | ATP | Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino

Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino

Publicat: 16 noiembrie 2025, 21:45

Jannik Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat Turneul Campionilor 2025! Al doilea succes la rând la Torino

Jannik Sinner, în timpul meciului cu Alcaraz, din finala Turneului Campionilor 2025 / Profimedia

Jannik Sinner a cucerit pentru al doilea an la rând titlul la Turneul Campionilor. În finala de la Torino, acolo unde a avut parte de susţinerea fanilor italieni, Sinner l-a învins pe Carlos Alcaraz, marele său rival, scor 7-6(4), 7-5, după 2 ore şi 4 minute extrem de echilibrate.

În urma acestui succes, Jannik Sinner va primi un cec de peste 5 milioane de dolari, asta pentru că a câştigat toate cele cinci partide pe care le-a disputat la Turneul Campionilor.

Jannik Sinner a cucerit pentru a doua oară titlul la Turneul Campionilor! L-a învins în finala de la Torino pe Carlos Alcaraz

Aşa cum a fost de aşteptat, finala a fost una extrem de echilibrată. În primul set, nu doar că cei doi nu au reuşit niciun break, dar prima minge de a câştiga pe serviciul adversarului a venit abia la 6-5 pentru Alcaraz, atunci când, la un avantaj, spaniolul a avut şansa de a câştiga primul set. Sinner a trimis însă setul la tiebreak, pe care a reuşit să îl câştige în cele din urmă cu 7-4.

Setul secund a început cu un break realizat de Carlos Alcaraz, iar jucătorul care va încheia pe locul 1 ATP anul 2025 a reuşit să îşi consolideze acest break, ducând scorul la 3-1. Replica lui Sinner a venit rapid, iar după un game câştigat lejer pe propriul serviciu, italianul a reuşit şi el primul său break din acest meci.

Un game mai târziu, Sinner a mai avut o minge de break nefructificată, după care cei doi au mers cap la cap până la 6-5, atunci când la serviciu se afla Carlos Alcaraz. După un game care a ajuns în prelungiri, Sinner a profitat de prima minge de meci pe care a avut-o la dispoziţie şi a obţinut victoria pentru a doua oară în turneul care aduce la start cei mai buni jucători ai anului din circuitul ATP.

Pentru Jannik Sinner, aceasta este a şasea victorie obţinută în faţa rivalului Carlos Alcaraz. Spaniolul conduce însă în continuare meciurile directe, el având 10 victorii până acum în faţa lui Jannik Sinner, în ceea ce priveşte meciurile disputate în circuitul ATP, aici nefiind luat în considerare duelul din Arabia Saudită dintre cei doi, de la Six Kings Slam.

