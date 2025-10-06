Novak Djokovic a vomitat pe teren la Shanghai. Scene teribile pentru campionul sârb - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic a vomitat pe teren la Shanghai. Scene teribile pentru campionul sârb

Publicat: 6 octombrie 2025, 9:40

Novak Djokovic, la Shanghai/ Getty Images

La 38 de ani, Novak Djokovic a fost puternic afectat duminică de condiţiile meteorologice de la Masters 1000 de la Shanghai. Sârbul a reuşit în cele din urmă să se impună în faţa lui Yannick Hanfmann, în ciuda faptului că a vomitat pe teren.

Novak Djokovic a fost la un pas de eliminare în faţa lui Yannick Hanfmann, numărul 150 mondial, în turul al treilea al turneului.

O victorie cu 4-6, 7-5, 6-3 împotriva tânărului german provenit din calificări, care l-a împins la limită. Trebuie spus că sârbul de 38 de ani s-a luptat cu elementele naturii timp de 2 ore şi 42 de minute de meci. De mai multe ori, a fost văzut, foarte slăbit, vomitând pe teren, fie între puncte în spatele terenului, fie lângă banca sa între jocuri.

„Am fost la un pas de a pierde”, a declarat el după meci. „Am fost surclasat de un jucător mai bun decât mine timp de un set şi jumătate, am fost la un pas să ies din meci”, a comentat fostul număr unu mondial, care a coborât pe locul 5 şi care îl va înfrunta pe spaniolul Jaume Munar (41) în optimile de finală.

„A trebuit să mă mobilizez la maximum, chiar la maximum, pentru a ieşi din acest meci şi cred că energia şi sprijinul publicului m-au ajutat foarte mult”, a adăugat el.

