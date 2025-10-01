Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino - Antena Sport

O participare fără înfrângere la Turneul Campionilor (ATP Finals) din acest sfârşit de an, de la Torino, va aduce câştigătorului un cec de peste 5 milioane de dolari, mai mult decât au obţinut Carlos Alcaraz şi Aryna Sabalenka pentru titlurile cucerite luna trecută la US Open, conform Associated Press.
Suma exactă pentru o participare fără înfrângere în turneul la care participă cei mai buni opt jucători ai anului este de 5.071.000 de dolari, a anunţat ATP.
Câştigătorul Turneului Campionilor, premiu uriaş dacă rămâne neînvins la Torino
Suma reprezintă o creştere faţă de cuantumul de 4.881.000 de dolari pe care Jannik Sinner l-a încasat anul trecut când a încheiat neînvins turneul.
Alcaraz şi Sabalenka au câştigat fiecare câte 5 milioane de dolari la US Open.
Premiul total în bani pentru Turneul Campionilor, care se va desfăşura între 9 şi 16 noiembrie la Torino, este de 15,5 milioane de dolari.
The winner of the 2025 Nitto ATP Finals in Turin will collect a staggering $5,071,000, the event’s largest ever prize! 🤑 pic.twitter.com/SPsmASrZJM
— TNT Sports (@tntsports) September 30, 2025
Liderul mondial Carlos Alcaraz şi numărul 2 mondial, italianul Jannik Sinner, care au câştigat fiecare câte două turnee de Mare Şlem în acest sezon, sunt singurii jucători la simplu care s-au calificat până acum la acest turneu.
Echipa de dublu care încheie turneul fără înfrângere va primi 959.300 de dolari.
- Jannik Sinner a câştigat China Open. Al treilea trofeu din acest sezon pentru italian
- Emblematicul Gael Monfils și-a anunțat retragerea din tenis! Când își va lua “adio” de la sport francezul
- Carlos Alcaraz s-a retras de la Masters-ul de la Shanghai. Ibericul, anunț în ziua triumfului de la Tokyo
- Daniil Medvedev a răbufnit din nou: “Cine ești tu să decizi pentru mine?”. Rusul, în conflict cu arbitrul de scaun
- Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo