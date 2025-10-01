Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino - Antena Sport

O participare fără înfrângere la Turneul Campionilor (ATP Finals) din acest sfârşit de an, de la Torino, va aduce câştigătorului un cec de peste 5 milioane de dolari, mai mult decât au obţinut Carlos Alcaraz şi Aryna Sabalenka pentru titlurile cucerite luna trecută la US Open, conform Associated Press.

Suma exactă pentru o participare fără înfrângere în turneul la care participă cei mai buni opt jucători ai anului este de 5.071.000 de dolari, a anunţat ATP.

Câştigătorul Turneului Campionilor, premiu uriaş dacă rămâne neînvins la Torino

Suma reprezintă o creştere faţă de cuantumul de 4.881.000 de dolari pe care Jannik Sinner l-a încasat anul trecut când a încheiat neînvins turneul.

Alcaraz şi Sabalenka au câştigat fiecare câte 5 milioane de dolari la US Open.

Premiul total în bani pentru Turneul Campionilor, care se va desfăşura între 9 şi 16 noiembrie la Torino, este de 15,5 milioane de dolari.