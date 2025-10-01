Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino

Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino

Publicat: 1 octombrie 2025, 16:58

Comentarii
Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino

Jannik Sinner, cu trofeul Turneului Campionilor 2024 / Profimedia

O participare fără înfrângere la Turneul Campionilor (ATP Finals) din acest sfârşit de an, de la Torino, va aduce câştigătorului un cec de peste 5 milioane de dolari, mai mult decât au obţinut Carlos Alcaraz şi Aryna Sabalenka pentru titlurile cucerite luna trecută la US Open, conform Associated Press.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suma exactă pentru o participare fără înfrângere în turneul la care participă cei mai buni opt jucători ai anului este de 5.071.000 de dolari, a anunţat ATP.

Câştigătorul Turneului Campionilor, premiu uriaş dacă rămâne neînvins la Torino

Suma reprezintă o creştere faţă de cuantumul de 4.881.000 de dolari pe care Jannik Sinner l-a încasat anul trecut când a încheiat neînvins turneul.

Alcaraz şi Sabalenka au câştigat fiecare câte 5 milioane de dolari la US Open.

Premiul total în bani pentru Turneul Campionilor, care se va desfăşura între 9 şi 16 noiembrie la Torino, este de 15,5 milioane de dolari.

Reclamă
Reclamă

Liderul mondial Carlos Alcaraz şi numărul 2 mondial, italianul Jannik Sinner, care au câştigat fiecare câte două turnee de Mare Şlem în acest sezon, sunt singurii jucători la simplu care s-au calificat până acum la acest turneu.

Echipa de dublu care încheie turneul fără înfrângere va primi 959.300 de dolari.

Un copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital cu grețuri și vărsături. Ar fi mâncat crenvurştiUn copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital cu grețuri și vărsături. Ar fi mâncat crenvurşti
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Observator
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
16:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie
16:35
Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
16:24
Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni”
15:55
EXCLUSIVCâte bilete s-au vândut până acum la România – Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională
15:55
Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii
15:34
VideoGrand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”