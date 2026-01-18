Carlos Alcaraz, calificat în turul doi la Australian Open. Victorii şi pentru Alexander Zverev şi Emma Răducanu - Antena Sport

Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul ATP, principal favorit, şi germanul Alexander Zverev (3 ATP, favorit nr. 3) s-au calificat duminică în turul al doilea al turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alcaraz s-a impus în trei seturi, 6-3, 7-6 (7/2), 6-2, după o partidă de două ore şi zece minute, în faţa australianului Adam Walton (79 ATP).

Carlos Alcaraz, calificat în turul doi la Australian Open

Alcaraz a avut opt aşi şi a făcut o singură dublă greşeală, australianul reuşind patru aşi şi comiţând tot atâtea duble greşeli. Spaniolul, care nu a câştigat niciodată la Melbourne, îl va avea adversar în runda următoare pe germanul Yannick Hanfmann (101 ATP).

Zverev, finalistul de anul trecut, s-a impus în patru seturi, 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2, după două ore şi 45 de minute, în faţa canadianului Gabriel Diallo (41 ATP). Germanul a avut 15 aşi şi a făcut o singură dublă greşeală, Diallo având zece aşi şi comiţând cinci duble greşeli. Următorul adversar al lui Zverev va fi câştigătorul din partida care-i va opune pe australianul Alexei Popyrin (49 ATP) şi francezul Alexandre Muller (50 ATP).

Rezultate complete de duminică, turul 1, simplu masculin: