Carlos Alcaraz, calificat în turul doi la Australian Open. Victorii şi pentru Alexander Zverev şi Emma Răducanu - Antena Sport

Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul ATP, principal favorit, şi germanul Alexander Zverev (3 ATP, favorit nr. 3) s-au calificat duminică în turul al doilea al turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului.
Alcaraz s-a impus în trei seturi, 6-3, 7-6 (7/2), 6-2, după o partidă de două ore şi zece minute, în faţa australianului Adam Walton (79 ATP).
Carlos Alcaraz, calificat în turul doi la Australian Open
Alcaraz a avut opt aşi şi a făcut o singură dublă greşeală, australianul reuşind patru aşi şi comiţând tot atâtea duble greşeli. Spaniolul, care nu a câştigat niciodată la Melbourne, îl va avea adversar în runda următoare pe germanul Yannick Hanfmann (101 ATP).
Zverev, finalistul de anul trecut, s-a impus în patru seturi, 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2, după două ore şi 45 de minute, în faţa canadianului Gabriel Diallo (41 ATP). Germanul a avut 15 aşi şi a făcut o singură dublă greşeală, Diallo având zece aşi şi comiţând cinci duble greşeli. Următorul adversar al lui Zverev va fi câştigătorul din partida care-i va opune pe australianul Alexei Popyrin (49 ATP) şi francezul Alexandre Muller (50 ATP).
Rezultate complete de duminică, turul 1, simplu masculin:
- Carlos Alcaraz (Spania/N.1) – Adam Walton (Australia) 6-3, 7-6 (7/2), 6-2
- Yannick Hanfmann (Germania) – Zachary Svajda (SUA) 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7/3)
- Michael Zheng (SUA) – Sebastian Korda (SUA) 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0/7), 6-3
- Corentin Moutet (Franţa/N.32) – Tristan Schoolkate (Australia) 6-4, 7-6 (7/1), 6-3
- Alexander Bublik (Kazahstan/N.10) – Jenson Brooksby (SUA) 6-4, 6-4, 6-4
- Marton Fucsovics (Ungaria) – Camilo Ugo (Argentina) 7-6 (7/5), 6-1, 6-2
- Tomas Etcheverry (Argentina) – Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-2, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4
- Arthur Fery (Marea Britanie) – Flavio Cobolli (Italia/N.20) 7-6 (7/1), 6-4, 6-1
- Frances Tiafoe (SUA/N.29) – Jason Kubler (Australia) 7-6 (7/4), 6-3, 6-2
- Francisco Comesana (Argentina) – Patrick Kypson (SUA) 6-2, 6-3, 3-6, 6-3
- Alexander Zverev (Germania/N.3) – Gabriel Diallo (Canada) 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2
- Emilio Nava (SUA) – Kyrian Jacquet (Franţa) 6-2, 7-5, 6-7 (5/7), 4-6, 7-6 (10/6)
- Cameron Norrie (Marea Britanie/N.26) – Benjamin Bonzi (Franţa) 6-0, 6-7 (2/7), 4-6, 6-3, 6-4
- Francisco Cerundolo (Argentina/N.18) – Zhang Zhizhen (China) 6-3, 7-6 (7/0), 6-3
- Damir Dzumhur (Bosnia) – Liam Draxl (Canada) 7-5, 6-0, 6-4
- Jaime Faria (Portugalia) – Alexander Blockx (Belgia) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4
Emma Răducanu, victorie în primul tur la Australian Open
Emma Răducanu s-a calificat duminică în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.
Britanica de origine română, aflată pe locul 29 WTA, s-a impus în runda întâi, în două seturi, 6-4, 6-1, în faţa thailandezei Mananchaya Sawangkaew (195 WTA), în mai puţin de o oră şi 15 minute.
Răducanu, câştigătoarea de la US Open 2021, a reuşit doi aşi şi a făcut o singură dublă greşeală, thailandeza având un as şi comiţând patru duble greşeli. În turul secund, Emma Răducanu o va avea ca adversară pe austriaca Anastasia Potapova (54 WTA).
- Aryna Sabalenka s-a calificat în turul doi la Australian Open. Victorie clară pentru liderul WTA
- Gabriela Ruse, prima româncă ce joacă în primul tur la Australian Open 2026! Când are loc meciul
- Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală”
- Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dopaj: “Văd lucrurile diferit”
- Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee”