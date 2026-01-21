Ce sumă uriaşă a câştigat Gabriela Ruse, după o nouă victorie clară la Australian Open - Antena Sport

Gabriela Ruse s-a calificat în turul trei la Australian Open 2026, după succesul cu Ajla Tomljanovic. Românca de pe locul 79 WTA s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4.
Ruse, care o învinsese pe Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5, în primul tur, se va duela în turul trei cu învingătoarea duelului Maria Sakkari – Mirra Andreeva.
Suma câştigată de Gabriela Ruse, după calificarea în turul trei la Australian Open
Pentru victoria superbă reuşită în turul doi la Australian Open, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu în valoare de 189.000 de euro. Dacă va trece şi de turul trei, românca va încasa suma de 278.000 de euro.
În acest an, ea câştigase din tenis în jur de 10.000 de euro, iar premiile cumulate în întreaga carieră au ajuns la aproape 3 milioane de euro.
Jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro).
După această victorie, Gabriela Ruse şi-a egalat cea mai bună performanţă la un Grand Slam, după turul 3 de la US Open 2024, şi a reuşit şi cel mai lung traseu de la Australian Open, acolo unde mai atinsese turul secund în 2022 şi 2025.
În turul secund la Australian Open este calificată şi Sorana Cîrstea, după victoria spectaculoasă cu Eva Lys, în trei seturi, din primul tur. Românca de 35 de ani se va duela cu Naomi Osaka pentru un loc în turul trei, nipona fiind dublă campioană la Melbourne. Partida se va disputa joi, de la ora 10:00.
