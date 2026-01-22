Naomi Osaka loveşte din nou! Cum şi-a făcut apariţia la meciul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Naomi Osaka loveşte din nou! Cum şi-a făcut apariţia la meciul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open 2026

Alex Masgras Publicat: 22 ianuarie 2026, 10:23

Naomi Osaka şi Sorana Cîrstea / Captură Eurosport

Naomi Osaka a ales o nouă ţinută extravagantă pentru meciul cu Sorana Cîrstea din turul 2 de la Australian Open. Japoneza a surprins pe toată lumea cu ţinuta în care şi-a făcut apariţia la meciul din primul tur, atunci când şi-a atras şi critici.

Dubla câştigătoare de la Australian Open, în 2019 şi 2022, a ales ca şi la meciul cu Sorana Cîrstea să intre pe teren îmbrăcată într-un mod mai puţin obişnuit pentru jucătorii de tenis.

Naomi Osaka, o nouă ţinută extravagantă la Australian Open! Japoneza a dus cu gândul la o meduză înaintea meciului cu Sorana Cîrstea

De data aceasta, Naomi Osaka a preferat o ţinută care să ducă cu gândul la o meduză.

Ţinutele japonezei au avut succes şi printre fanii, în tribunele arenei Margaret Court, a doua ca mărime de la Melbourne, fiind surprinse fane care au fost inspirate de ţinuta lui Osaka de la primul meci de la Australian Open.

Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka s-au mai întâlnit o singură dată, în calificările de la Wimbledon, din 2015. Atunci, românca s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-4, după o oră şi 46 de minute de joc.

Cele mai bune rezultate înregistrate de Sorana Cîrstea la Australian Open sunt două optimi de finală, în 2017 şi 2022. De partea cealaltă, Naomi Osaka a câştigat de două ori turneul de la Melbourne, în 2019 şi 2021.

