Naomi Osaka loveşte din nou! Cum şi-a făcut apariţia la meciul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open 2026 - Antena Sport

Naomi Osaka a ales o nouă ţinută extravagantă pentru meciul cu Sorana Cîrstea din turul 2 de la Australian Open. Japoneza a surprins pe toată lumea cu ţinuta în care şi-a făcut apariţia la meciul din primul tur, atunci când şi-a atras şi critici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dubla câştigătoare de la Australian Open, în 2019 şi 2022, a ales ca şi la meciul cu Sorana Cîrstea să intre pe teren îmbrăcată într-un mod mai puţin obişnuit pentru jucătorii de tenis.

Naomi Osaka, o nouă ţinută extravagantă la Australian Open! Japoneza a dus cu gândul la o meduză înaintea meciului cu Sorana Cîrstea

De data aceasta, Naomi Osaka a preferat o ţinută care să ducă cu gândul la o meduză.

Osaka vs. Cirstea starting on MCA. pic.twitter.com/UtLPlgpSdo

— José Morgado (@josemorgado) January 22, 2026

Ţinutele japonezei au avut succes şi printre fanii, în tribunele arenei Margaret Court, a doua ca mărime de la Melbourne, fiind surprinse fane care au fost inspirate de ţinuta lui Osaka de la primul meci de la Australian Open.