Naomi Osaka, pusă la zid de Boris Becker înaintea meciului cu Sorana Cîrstea: "Nimeni nu a îndrăznit" - Antena Sport

Fostul tenisman german Boris Becker, expert pentru canalul britanic TNT Sports, a criticat-o pe ”contradictoria” Naomi Osaka, viitoarea adversară a Soranei Cîrstea, pentru intrarea extravagantă la primul ei meci de la turneul Australian Open.

Vedeta japoneză a intrat marţi seară pe Rod Laver Arena, purtând o ţinută Nike sofisticată, în culori turcoaz şi alb, inspirată de meduze, însoţită de o pălărie albă, voal lung şi umbrelă albă de soare.

Boris Becker a criticat-o pe Naomi Osaka, după apariţia de la Australian Open 2026

Deşi la marile nume din tenis aceste declaraţii de stil sunt departe de a fi o noutate, ţinuta japoneze a dus lucrurile la un nou nivel.

Fostul lider mondial Boris Becker a avut sentimente amestecate cu privire la hainele japonezei: ”Acestea sunt, desigur, imagini pentru presă. Modul în care a intrat pe teren este deja emblematic. Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit să poarte o astfel de ţinută. Dar există şi o contradicţie: pe de o parte nu vrea să fie sub atâta presiune, nu vrea să fie atât de mult în atenţia publicului şi în mass-media – şi apoi intră pe terenul central într-o astfel de vestimentaţie.

Desigur, asta o aduce din nou în atenţia publicului. Aş sublinia că a avut nevoie şi de o pauză mentală acum câţiva ani. Pentru mine este în general important ca accentul să fie pus pe acest sport.”