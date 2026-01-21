Naomi Osaka, pusă la zid de Boris Becker înaintea meciului cu Sorana Cîrstea: "Nimeni nu a îndrăznit" - Antena Sport

Fostul tenisman german Boris Becker, expert pentru canalul britanic TNT Sports, a criticat-o pe ”contradictoria” Naomi Osaka, viitoarea adversară a Soranei Cîrstea, pentru intrarea extravagantă la primul ei meci de la turneul Australian Open.
Vedeta japoneză a intrat marţi seară pe Rod Laver Arena, purtând o ţinută Nike sofisticată, în culori turcoaz şi alb, inspirată de meduze, însoţită de o pălărie albă, voal lung şi umbrelă albă de soare.
Boris Becker a criticat-o pe Naomi Osaka, după apariţia de la Australian Open 2026
Deşi la marile nume din tenis aceste declaraţii de stil sunt departe de a fi o noutate, ţinuta japoneze a dus lucrurile la un nou nivel.
Fostul lider mondial Boris Becker a avut sentimente amestecate cu privire la hainele japonezei: ”Acestea sunt, desigur, imagini pentru presă. Modul în care a intrat pe teren este deja emblematic. Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit să poarte o astfel de ţinută. Dar există şi o contradicţie: pe de o parte nu vrea să fie sub atâta presiune, nu vrea să fie atât de mult în atenţia publicului şi în mass-media – şi apoi intră pe terenul central într-o astfel de vestimentaţie.
Desigur, asta o aduce din nou în atenţia publicului. Aş sublinia că a avut nevoie şi de o pauză mentală acum câţiva ani. Pentru mine este în general important ca accentul să fie pus pe acest sport.”
Osaka a fost în centrul unei furtuni la ediţia 2021 de la Roland Garros, după ce a anunţat înainte de turneu că nu va susţine nicio conferinţă de presă. Ulterior, s-a retras din Grand Slam-ul pe zgură după primul tur şi a jucat doar încă trei turnee în acel an, invocând sănătatea ei mintală.
Naomi Osaka knows how to make an entrance! 🤩 pic.twitter.com/lxQrNz1oRq
— Sky Sports (@SkySports) January 20, 2026
Naomi Osaka: “Îmi dau seama că sunt puţin ciudată pentru că nu îmi pasă”
Osaka a abordat cele două laturi ale personalităţii sale la conferinţa de presă după ce a învins-o pe Antonia Ruzic cu 6-3, 3-6, 6-4, spunând:
”Pentru mine, simt că atunci când păşesc pe teren, nu sunt eu cu care vorbeşti acum. Niciodată nu aş striga ‘haide’ atât de tare într-un cadru normal. Aproape mă simt ca o jucătoare Barbie care se îmbracă elegant şi intră pe teren şi face ceva. Când mă întorc în vestiar, sunt ca ‘adevărata şi liniştita Naomi’.
Îmi dau seama că sunt puţin ciudată pentru că nu cred că-mi pasă. Simt doar că vreau să fac lucruri care creează bucurie şi fericire. Evident, îmi place foarte mult moda. Asta mă entuziasmează să mă trezesc şi să-mi fac tot rolul sau orice altceva. Creează puţin mai multă bucurie în întreaga pregătire a meciului.”
Aspectul jucătoarei japoneze a fost apreciat, cu puţină invidie, de numărul unu mondial, Arina Sabalenka: ”Cred că a fost o potrivire perfectă cu personalitatea ei, cu cultura ei, cu multe lucruri. A fost destul de tare. Mi-aş dori ca Nike să mă lase să fac astfel de chestii. Am visat, am încercat să le rezolv, dar încă nu suficient de bine. Dar cu siguranţă voi veni cu ceva interesant anul viitor.”
Japoneza Naomi Osaka, cu patru titluri de Grand Slam în palmares, dintre care două la Melbourne, în prezent pe locul 17 în clasamentul WTA, va juca joi în turul al doilea cu românca Sorana Cîrstea (41 WTA).
