„Nu-mi place să jignesc. A fost lipsă de respect”. Naomi Osaka, reacție fermă după conflictul cu Australian Open - Antena Sport

Naomi Osaka a oferit o reacție fermă despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la finalul meciului din turul doi de la Australian Open. După ce nipona a câștigat partida, scor 6-3, 4-6, 6-2, românca s-a plâns la fileu de comportamentul acesteia din timpul meciului.
Între cele două sportive a fost o strângere rece de mâini, iar Sorana Cîrstea i-a adresat câteva cuvinte tăioase: „Joci de atât de mult timp în circuit și n-ai nicio idee ce e ăla fair-play”, i-a spus românca japonezei.
Naomi Osaka, reacție fermă după conflictul cu Australian Open
Nemulțumirea Soranei Cîrstea a pornit după ce a observat că Naomi Osaka vorbea între puncte, moment în care i-a cerut explicații arbitrului de scaun.
După meci, la conferința de presă, Naomi Osaka a oferit mai multe detalii despre cele întâmplate. Ea a transmis că reacție avută pe teren a fost una lipsită de respect și și-a cerut scuze pentru cele întâmplate.
„Sinceră să fiu, nu am mai fost implicată în așa ceva până acum, așa că nu știu dacă ar trebui să lăsăm totul pe teren și să spunem: «Bună, ce mai faci?». Sunt puțin confuză. Cred că emoțiile erau foarte puternice pentru ea. Vreau să-mi cer scuze. Cred că primele două lucruri pe care le-am spus la interviul de pe teren au fost lipsite de respect. Nu îmi place să jignesc oamenii. Nu asta fac eu.
Da, adică, dacă ea vrea să vorbim despre asta, atunci da. Dar, când mă încarc cu energie, în mintea mea nu mă gândesc: «Bine, acum o să distrag atenția celeilalte persoane». Este doar pentru mine, așa că… Nu am văzut-o după meci. Mă refeream la interviul de pe teren, la care cred că aș fi putut să mă descurc mult mai bine, așa că…”, a declarat Naomi Osaka, după meciul câștigat cu Sorana Cîrstea.
Sorana Cîrstea, niciun cuvânt despre conflictul cu Naomi Osaka
Cîrstea nu a vrut să vorbească despre momentul tensionat de la fileu, mai ales că a fost ultima sa prezenţă la turneul din Australia. Aceasta consideră că cei 20 de ani în care a participat la Melbourne cântăresc mai mult decât cele 5 secunde de la finalul meciului cu Osaka:
“A fost un meci bun, per total, cu suișuri și coborâșuri, cred că pentru mine cheia a fost începutul de meci, am avut 2-0 și ceva șanse să fac 3-0. Sincer, trebuia să câștig în două seturi, iar la nivelul acesta, dacă nu îți fructifici șansele, imediat se schimbă momentul și toată lumea joacă bine.
Nu vreau să discut, au fost 5 secunde de discuție, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar eu cred că cei 20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât acele 5 secunde de discuție pe care le-am avut cu Naomi Osaka la fileu”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit eurosport.ro.
