„Nu-mi place să jignesc. A fost lipsă de respect”. Naomi Osaka, reacție fermă după conflictul cu Australian Open - Antena Sport

Naomi Osaka a oferit o reacție fermă despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la finalul meciului din turul doi de la Australian Open. După ce nipona a câștigat partida, scor 6-3, 4-6, 6-2, românca s-a plâns la fileu de comportamentul acesteia din timpul meciului.

Între cele două sportive a fost o strângere rece de mâini, iar Sorana Cîrstea i-a adresat câteva cuvinte tăioase: „Joci de atât de mult timp în circuit și n-ai nicio idee ce e ăla fair-play”, i-a spus românca japonezei.

Naomi Osaka, reacție fermă după conflictul cu Australian Open

Nemulțumirea Soranei Cîrstea a pornit după ce a observat că Naomi Osaka vorbea între puncte, moment în care i-a cerut explicații arbitrului de scaun.

După meci, la conferința de presă, Naomi Osaka a oferit mai multe detalii despre cele întâmplate. Ea a transmis că reacție avută pe teren a fost una lipsită de respect și și-a cerut scuze pentru cele întâmplate.

„Sinceră să fiu, nu am mai fost implicată în așa ceva până acum, așa că nu știu dacă ar trebui să lăsăm totul pe teren și să spunem: «Bună, ce mai faci?». Sunt puțin confuză. Cred că emoțiile erau foarte puternice pentru ea. Vreau să-mi cer scuze. Cred că primele două lucruri pe care le-am spus la interviul de pe teren au fost lipsite de respect. Nu îmi place să jignesc oamenii. Nu asta fac eu.