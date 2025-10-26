Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo! Al zecelea trofeu al carierei pentru jucătoarea elveţiană - Antena Sport

Închide meniul
Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo! Al zecelea trofeu al carierei pentru jucătoarea elveţiană

Home | Tenis | Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo! Al zecelea trofeu al carierei pentru jucătoarea elveţiană

Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo! Al zecelea trofeu al carierei pentru jucătoarea elveţiană

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 9:23

Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo! Al zecelea trofeu al carierei pentru jucătoarea elveţiană

Belinda Bencic / Profimedia Images

Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei.

Jucătoarea de 28 de ani a învins-o pe sportiva cehă Linda Noskova (locul 17 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi 22 de minute.

Belinda Bencic, campioană la Tokyo

În urma acestei victorii, Bencic va urca de luni pe locul 11 în clasamentul WTA. A fost al doilea trofeu cucerit de elveţiană în acest sezon, după cel de la Abu Dhabi.

A fost a doua finală disputată de Belinda Bencic la Tokyo. Cealaltă a avut loc în urmă cu 10 ani, atunci când elveţiana a fost învinsă de poloneza Agnieszka Radwanska.

Belinda Bencic (28 de ani) a primit, alături de cele 500 de puncte WTA, şi un cec în valoare de 164.000 de dolari pentru victoria de la Tokyo.

În semifinale Bencic a învins-o cu 2-1 la seturi pe americanca Sofia Kenin, cu 7-6 (5), 3-6, 6-2.

