Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP - Antena Sport

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins joi seara, la Torino, pe italianul Lorenzo Musetti şi va încheia anul 2025 pe locul 1 ATP. Alcaraz este calificat în semifinalele Turneului Campionilor din grupa Jimmy Connors, alături de Alex De Minaur.

O oră şi 24 de minute a fost un timp suficient pentru ca spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) să lămurească lucrurile în grupa Jimmy Connors a Turneului Campionilor, de la Torino. Alcaraz l-a învins în două seturi de italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, locul 9 ATP), scor 6-4, 6-1.

Alcaraz, victorie fără probleme cu Musetti: 6-4, 6-1

În semifinale, Alcaraz se va înfrunta cu ocupantul locului al doilea din grupa Bjorn Borg, iar De Minaur va întâlni câştigătorul grupei.

Spaniolul şi rivalul său Jannik Sinner au ajuns la turneul de final de sezon luptând pentru prestigiosa distincţie de locul 1 la final de an, dar Alcaraz a terminat faza grupelor neînvins, asigurându-şi astfel pentru a doua oară locul 1 la sfârşitul anului.

A fost un an memorabil pentru jucătorul în vârstă de 22 de ani, care în 2022 a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a terminat anul pe locul 1. El este doar al doilea jucător activ care a obţinut multiple clasări pe locul 1 la sfârşitul anului, alăturându-se lui Novak Djokovic (8).