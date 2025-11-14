Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz a obţinut o nouă victorie la Turneul Campionilor şi va încheia anul pe locul 1 ATP

Publicat: 14 noiembrie 2025, 0:33

Carlos Alcaraz, la Turneul Campionilor / Profimedia Images

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins joi seara, la Torino, pe italianul Lorenzo Musetti şi va încheia anul 2025 pe locul 1 ATP. Alcaraz este calificat în semifinalele Turneului Campionilor din grupa Jimmy Connors, alături de Alex De Minaur.

O oră şi 24 de minute a fost un timp suficient pentru ca spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) să lămurească lucrurile în grupa Jimmy Connors a Turneului Campionilor, de la Torino. Alcaraz l-a învins în două seturi de italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, locul 9 ATP), scor 6-4, 6-1.

Alcaraz, victorie fără probleme cu Musetti: 6-4, 6-1

În semifinale, Alcaraz se va înfrunta cu ocupantul locului al doilea din grupa Bjorn Borg, iar De Minaur va întâlni câştigătorul grupei.

Spaniolul şi rivalul său Jannik Sinner au ajuns la turneul de final de sezon luptând pentru prestigiosa distincţie de locul 1 la final de an, dar Alcaraz a terminat faza grupelor neînvins, asigurându-şi astfel pentru a doua oară locul 1 la sfârşitul anului.

A fost un an memorabil pentru jucătorul în vârstă de 22 de ani, care în 2022 a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a terminat anul pe locul 1. El este doar al doilea jucător activ care a obţinut multiple clasări pe locul 1 la sfârşitul anului, alăturându-se lui Novak Djokovic (8).

Alcaraz şi-a început sezonul ajungând în sferturile de finală la Australian Open, unde a încercat să câştige singurul titlu major care îi lipsea din palmares. Dar de atunci, spaniolul a fost o forţă dominantă în circuitul ATP.

Numărul 1 mondial a câştigat opt titluri în 2025, inclusiv victorii la două turnee majore (Roland Garros şi US Open), trei turnee ATP Masters 1000 (Monte-Carlo, Roma şi Cincinnati) şi trei turnee ATP 500 (Rotterdam, Queen’s Club şi Tokyo). Cele opt trofee sunt cele mai multe pe care le-a câştigat într-un sezon.

Alcaraz a ieşit victorios la Roland Garros şi US Open, devenind al doilea cel mai tânăr jucător din Era Open care a câştigat şase trofee de Grand Slam, după Bjorn Borg, care avea şi el 22 de ani când a atins această performanţă.

Câştigând US Open, unde a pierdut doar un set, Alcaraz a devenit cel mai tânăr dintre cei patru jucători care au câştigat mai multe titluri importante pe terenuri de zgură, iarbă şi hard. Djokovic, Rafael Nadal şi Mats Wilander sunt ceilalţi trei.

