Ilie Năstase, față în față cu Alcaraz la Turneul Campionilor. Ce i-a transmis ibericului - Antena Sport

Ilie Năstase este prezent în această perioadă la Torino, unde are loc Turneul Campionilor la masculin. Legendarul tenismen s-a întâlnit în Italia cu Alcaraz, ocupantul numărului 2 mondial, alături de care a stat puțin de vorbă.

Primul lider mondial din ierarhia ATP a dezvăluit că i-a spus lui Carlitos ce apreciază la el, iar sextuplul câștigător de Grand Slam i-a mulțumit, după care a plecat să se antreneze. Năstase a explicat și motivul pentru care a mers la Torino, ATP având o inițiativă prin care a apelat la toți foștii lideri ai clasamentului masculin.

Ilie Năstase l-a lăudat pe Carlos Alcaraz când s-au întâlnit

Într-un story postat pe contul de Instagram al lui Cosmin Hodor, directorul turneului Țiriac Open, Năstase este surprins cum discută alături de câștigătorul din acest an al turneelor de la Roland Garros și US Open.

“L-am felicitat pentru că e numărul 1 mondial (n.r. Alcaraz a coborât pe 2 după ce Sinner a câștigat la Paris). I-am spus că îmi place de el pentru că mereu zâmbește, nu e plictisitor, adică că se forțează să joace, joacă cu plăcere toate punctele. Atât. Mi-a mulțumit omul și s-a dus să se antreneze.

Am venit pentru filmul despre numărul 1 ATP, că ne-au luat pe toți. Suntem vreo 29 care am fost număr 1 ATP și ne-au luat la fiecare interviuri“, a spus primul lider mondial al ierarhiei ATP, potrivit iamsport.ro.