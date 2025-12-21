Suspendare record în tenis de 12 ani! Jucătorul a recunoscut că a trucat meciuri - Antena Sport

Închide meniul
Suspendare record în tenis de 12 ani! Jucătorul a recunoscut că a trucat meciuri

Dan Roșu Publicat: 21 decembrie 2025, 14:47

Agenţia internaţională pentru integritatea tenisului (ITIA) a dictat o suspendare de 12 ani împotriva jucătorului chinez Pang Renlong, pentru trucarea – sau tentativa de trucare – a peste 20 de meciuri, în perioada cuprinsă între lunile mai şi septembrie 2024, informează EFE.

Pang, în vârstă de 25 de ani, a fost obligat, totodată, să plătească o amendă de 110.000 de dolari, din care 70.000 cu suspendare.

Pang Renlong, suspendare record în tenis de 12 ani

Tenismanul asiatic, care a atins cea mai înaltă poziţie a sa în clasamentul ATP în 2024 (locul 1.316), a recunoscut că a trucat cinci dintre meciurile sale şi că a contactat alţi jucători profesionişti de tenis în 17 ocazii, pentru a le propune aranjamente similare, ceea ce a generat până la şase meciuri trucate.

Astfel, până în noiembrie 2036, Pang Renlong nu va mai putea să joace, să antreneze sau chiar să participe la niciun meci autorizat de organizaţii precum ATP sau ITF, între altele, sau de de asociaţii naţionale.

Săptămâna trecută, agenţia anticorupţie din tenis a anunţat o suspendare şi mai aspră, de 20 de ani, pentru francezul Quentin Folliot, al şaselea jucător condamnat într-o anchetă de amploare privind o reţea de trucare a meciurilor.

