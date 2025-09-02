Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open! Spaniolul, fără set pierdut la Grand Slam-ul american - Antena Sport

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul Grand Slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set.
Alcaraz l-a învins în sferturi pe cehul Jiri Lehecka, cap de serie 20, scor 6-4, 6-2, 6-4.
Carlos Alcaraz, în semifinale la US Open fără set pierdut
Spaniolul s-a impus după o oră şi 56 de minute de joc. Alcaraz a reuşit a 59-a victorie în 2025 şi va juca în semifinale cu învingătorul meciului dintre americanul Taylor Fritz, cap de serie 4, şi sârbul Novak Djokovic, favorit 7.
Este a 9-a semifinală de Grand Slam în care Carlos Alcaraz se califică, la vârsta de 22 de ani şi 120 de zile. Alcaraz, care are 5 titluri de Grand Slam cucerite, este depăşit doar de 3 jucători din istorie (Bjorn Borg, Rafael Nadal şi Boris Becker) la numărul de semifinale atinse până la vârsta de 23 de ani. Cei 3 au jucat 10 semifinale de Grand Slam până la această vârstă.
