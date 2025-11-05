Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi pe teren, la finalul unui meci. Ce i-au pregătit organizatorii - Antena Sport

Novak Djokovic s-a luptat să-şi stăpânească lacrimile după victoria din turul al doilea al Hellenic Championship de la Atena, marţi, după ce organizatorii turneului au difuzat un videoclip dedicat fostului său antrenor Nikola Pilic, care a decedat în septembrie, la vârsta de 86 de ani.
În perioada în care era jucător, croatul Pilic a fost finalist la French Open în 1973, fiind învins în ultimul act de Ilie Năstase, iar după ce s-a orientat către antrenorat, a condus Germania la trei titluri Davis Cup între 1988 şi 1993.
Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi
Djokovic, care s-a alăturat academiei lui Pilic din Germania la vârsta de 12 ani, a fost vizibil emoţionat în timpul videoclipului, care a fost difuzat după ce campionul cu 24 de titluri de Grand Slam l-a învins pe Alejandro Tabilo cu 7-6(3), 6-1.
„A fost un moment emoţionant”, a declarat jucătorul în vârstă de 38 de ani pentru site-ul ATP. „Având în vedere ce a însemnat pentru mine şi pentru familia mea – atât în plan personal, cât şi profesional – el a fost tatăl meu în tenis, aşa cum îmi place să-l numesc, cineva care a jucat un rol fundamental şi integral în dezvoltarea mea ca jucător de tenis şi ca om. A fost o veste foarte tristă când am aflat că a murit.”
😢 Djokovic’s tears after the video in memory of his tennis “father” Niki Pilic 💔
@DjokerNole #NoleFam
#hellenicchampionship 🇬🇷 pic.twitter.com/Qk3XUr0gTn
— Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) November 4, 2025
Djokovic, care a câştigat 100 de titluri ATP, a declarat că va păstra vie moştenirea lui Pilic. „Atâta timp cât voi juca tenis şi atâta timp cât voi trăi, îi voi celebra numele”, a adăugat el. „Acesta a fost unul dintre momentele în care i-am adus un omagiu şi sunt sigur că, în viitor, oamenii vor afla despre impactul pe care Niki l-a avut asupra lumii tenisului şi a lumii sportului. Merită asta. A fost un om special.”
