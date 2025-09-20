Carlos Alcaraz, victorie la dublu în prima zi de la Laver Cup. Echipa Europei este în avantaj - Antena Sport

Echipa Europei conduce cu scorul general de 3-1 în faţa selecţionatei Restului Lumii, după prima zi a competiţiei masculine de tenis Laver Cup, care a debutat vineri la San Francisco (Statele Unite).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia “bătrânului continent”, al cărei căpitan este în acest an francezul Yannick Noah, succesorul suedezului Bjorn Borg, a făcut diferenţa prin victoriile obţinute la simplu de norvegianul Casper Ruud şi cehul Jakub Mensik în faţa americanilor Reilly Opelka şi Alex Michelsen, precum prin succesul la dublu al perechii Carlos Alcaraz/Jakub Mensik, la capătul unui meci spectaculos împotriva cuplului american Taylor Frtiz/Alex Michelsen.

Carlos Alcaraz, victorie la dublu în prima zi de la Laver Cup

Brazilianul Joao Fonseca a adus singurul punct de până acum al Restului Lumii, în partida cu italianul Flavio Cobolli.

Europa a câştigat cinci dintre primele şapte ediţii ale Laver Cup, însă Restul Lumii s-a impus în ultima ediţie a acestei competiţii – apărută la iniţiativa legendarului jucător elveţian Roger Federer -, care s-a derulat la Vancouver (Canada), în 2023.

O victorie în meciurile de vineri a valorat un punct, cele de sâmbătă urmând să fie recompensate cu câte două puncte, iar cele de duminică cu trei puncte. Prima echipă care obţine 13 puncte intră în posesia trofeului.