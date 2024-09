Ce cotă i-au dat specialiştii Simonei Halep pentru o victorie în primul meci disputat după cinci luni, la Hong Kong - Antena Sport

Specialiştii i-au oferit Simonei Halep o cotă surprinzătoare, pentru o victorie în primul meci disputat după cinci luni, la turneul WTA de la Hong Kong. Simo va evolua împotriva Arinei Rodionova.

Simo o va întâlni miercuri pentru prima oară în carieră pe australianca de pe locul 114 mondial, în prima rundă a competiţiei la care dubla câştigătoare de Grand Slam a primit un wild card din partea organizatorilor.

Ce cotă i-au dat specialiştii Simonei Halep pentru o victorie

Simona Halep are o cotă de 1.45 la o victorie în al treilea ei meci de la revenirea în circuit. Pentru o victorie cu 2-0 la seturi, românca de 33 de ani are o cotă 2.02. De partea cealaltă, Rodionova are cotă 2.57 pentru un succes.

Acesta este al treilea meci pe care îl va disputa Simona Halep, în 2024, după revenirea în circuit, în urma scandalului de dopaj. Ea le-a mai întâlnit pe Paula Badosa (6-1, 4-6, 3-6) la Miami şi pe Kessler Mccartney, în faţa căreia a abandonat la Paris.

Sportiva de 34 de ani din Australia se află pe locul 114 mondial, iar cea mai bună prezenţă a ei în carieră a fost locul 97 WTA. Ea a câştigat 28 dintre cele 55 de partide disputate în 2024, 23 dintre victorii venind pe hard, suprafaţă pe care o va întâlni pe Simona Halep.