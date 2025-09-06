Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: "E minunat pentru tenis" - Antena Sport

Închide meniul
Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: "E minunat pentru tenis"

Tenis

Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: “E minunat pentru tenis”

Publicat: 6 septembrie 2025, 13:08

Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: E minunat pentru tenis

Donald Trump, la Super Bowl 2025 / Profimedia Images

Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este un „privilegiu” pentru turneul de Grand Slam de la New York.

Este un privilegiu pentru turnee să primească un preşedinte, indiferent de ţara pe care o conduce”, a declarat spaniolul în vârstă de 22 de ani în cadrul conferinţei de presă după victoria sa cu 6-4, 7-6 (7/4), 6-2 împotriva lui Novak Djokovic (favorit 7) în semifinale.

Donald Trump merge la finala masculină de la US Open. Reacţiile lui Alcaraz şi Sinner

Sincer, voi încerca să nu mă concentrez asupra acestui lucru, să nu mă gândesc la asta”, a adăugat câştigătorul a cinci titluri de Grand Slam, obişnuit să dispute finale de turnee majore în faţa regelui Spaniei Felipe al VI-lea, care a fost prezent în tribună la jumătatea lunii iulie, când a pierdut finala de la Wimbledon. „Nu vreau să mă agit (n.r: din cauza prezenţei preşedintelui american), dar cred că faptul că asistă la meci este minunat pentru tenis”, a concluzionat Alcaraz în engleză.

Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, a subliniat că „multe personalităţi celebre vin să asiste la turneu”. „Suntem conştienţi de acest lucru ca jucători. Asta înseamnă că tenisul este important”, iar venirea preşedintelui american va fi „o plăcere” pentru jucători, a estimat el.

Vineri, un oficial cu râng al Casei Albe a declarat pentru AFP că Donald Trump intenţionează să asiste la finala de simplu masculin, confirmând informaţiile apărute în presa americană.

Ultimul preşedinte american în funcţie care a asistat la ultimul turneu de Grand Slam al sezonului a fost Bill Clinton, la finala feminină din 2000, câştigată de Venus Williams.

Preşedintele american, mare amator de competiţii sportive, a asistat deja în acest an la finala campionatului american de fotbal american, SuperBowl, şi la finala Cupei Mondiale a cluburilor de fotbal.

1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” 6 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii”
