Echipa Lumii a câștigat Laver Cup 2025! Taylor Fritz a adus victoria în decisivul cu Alexander Zverev - Antena Sport

Echipa Restului Lumii a câştigat duminică pentru a treia oară competiţia masculină de tenis Laver Cup, învingând echipa Europei cu scorul de 15-9, graţie victoriei decisive a americanului Taylor Fritz în faţa germanului Alexander Zverev, informează AFP.
Fritz, numărul 5 mondial, care a evoluat pe teren propriu la San Francisco, a fost marele artizan al acestui succes, reuşind să se impună în duelul cu Zverev, numărul 3 mondial, după ce l-a învins sâmbătă pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP.
Echipa Lumii, al treilea titlu cucerit la Laver Cup
Condusă cu 9-3 sâmbătă seara, echipa europeană a căpitanului Yannick Noah a prelungit suspansul duminică, zi în care fiecare victorie a valorat trei puncte, spre deosebire de vineri şi sâmbătă, când fiecare succes a fost recompensat cu un punct, respectiv două puncte.
Carlos Alcaraz şi norvegianul Casper Ruud s-au impus mai întâi în meciul de dublu, în faţa americanilor Reilly Opelka şi Alex Michelsen, de care au trecut cu 7-6 (7/6), 6-1.
Australianul Alex de Minaur l-a învins apoi cu 6-3, 6-4 pe cehul Jakub Mensik, aducând Restul Lumii la o victorie de câştigarea trofeului, înainte ca Alcaraz să menţină Europa în cursă, dispunând cu 6-2, 6-1 de argentinianul Francisco Cerundolo.
🏆Laver Cup 2025 Champions🏆
Team World defeats Team Europe 15-9 for their third Laver Cup Win.#LaverCup pic.twitter.com/UcQu0dVUQm
— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2025
Însă Taylor Fritz a fost din nou imperial în faţa lui Zverev, de care a trecut în două seturi, 6-3, 7-6 (7/4), pentru a duce scorul la 15-9 în favoarea selecţionatei Restului Lumii, condusă în premieră de Andre Agassi, şi să depăşească astfel cele 13 puncte necesare pentru a deveni campioană în acest turneu fondat de fostul tenisman elveţian Roger Federer.
Palmaresul competiţiei este dominat în continuare de Europa, cu cinci victorii în opt ediţii disputate de la inaugurarea sa în 2017.
Următoarea ediţie a Laver Cup va avea loc anul viitor la Londra.
