Echipa Lumii a câștigat Laver Cup 2025! Taylor Fritz a adus victoria în decisivul cu Alexander Zverev - Antena Sport

Echipa Restului Lumii a câştigat duminică pentru a treia oară competiţia masculină de tenis Laver Cup, învingând echipa Europei cu scorul de 15-9, graţie victoriei decisive a americanului Taylor Fritz în faţa germanului Alexander Zverev, informează AFP.

Fritz, numărul 5 mondial, care a evoluat pe teren propriu la San Francisco, a fost marele artizan al acestui succes, reuşind să se impună în duelul cu Zverev, numărul 3 mondial, după ce l-a învins sâmbătă pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP.

Echipa Lumii, al treilea titlu cucerit la Laver Cup

Condusă cu 9-3 sâmbătă seara, echipa europeană a căpitanului Yannick Noah a prelungit suspansul duminică, zi în care fiecare victorie a valorat trei puncte, spre deosebire de vineri şi sâmbătă, când fiecare succes a fost recompensat cu un punct, respectiv două puncte.

Carlos Alcaraz şi norvegianul Casper Ruud s-au impus mai întâi în meciul de dublu, în faţa americanilor Reilly Opelka şi Alex Michelsen, de care au trecut cu 7-6 (7/6), 6-1.

Australianul Alex de Minaur l-a învins apoi cu 6-3, 6-4 pe cehul Jakub Mensik, aducând Restul Lumii la o victorie de câştigarea trofeului, înainte ca Alcaraz să menţină Europa în cursă, dispunând cu 6-2, 6-1 de argentinianul Francisco Cerundolo.