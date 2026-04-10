Gabriela Ruse și-a aflat adversara din semifinale la Linz! Va întâlni una dintre cele mai bune jucătoare din circuit

Daniel Işvanca Publicat: 10 aprilie 2026, 19:32

Gabriela Ruse / Profimedia

Gabriela Ruse s-a calificat vineri în semifinalele turneului WTA de la Linz și este la doar un pas de o prezență în ultimul act al competiției. Sportiva noastră va avea parte de un adversar de calibru în încercarea de a ajunge în finală.

Mirra Andreeva, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit și principala favorită de pe zgura austriacă, va fi viitoarea adversară a Gabrielei Ruse.

Gabriela Ruse și-a continuat vineri parcursul de excepție de la turneul WTA de la Linz, acolo unde a reușit să se califice în careul de ași al competiției, după o victorie de senzație contra Jelenei Ostapenko.

Clasată pe locul 87 în ierarhia WTA, românca va juca pentru prezența în ultimul act al competiției contra Mirrei Andreeva (10 WTA), principala favorită la câștigarea turneului.

Rusoaica, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, a eliminat-o în faza sferturilor pe Sorana Cîrstea, cea mai bine clasată jucătoare a României în circuitul WTA.

Gabriela Ruse și Mirra Andreeva s-au mai întâlnit o singură dată, chiar la începutul acestui an, la Australian Open. Atunci, ocupanta locului 10 a trecut fără mari emoții de româncă, scor 6-3, 6-4.

Duelul dintre cele două este programat pe data de 11 aprilie, iar ora de începere este 16:30. Pentru prezența în semifinale, Ruse și-a adjudecat deja un cec în valoare de €57,395.

Unde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteoUnde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteo
Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

"Toată viaţa lui era pe telefon". Gabriel ajunsese la nivelul 10 în jocul care l-a împins spre moarte
Observator
"Toată viaţa lui era pe telefon". Gabriel ajunsese la nivelul 10 în jocul care l-a împins spre moarte
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am dat valută!”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am dat valută!”
20:29

VideoEnergie în farfurie. Care este cina perfectă pentru naţionala de fete a României
20:28

VideoJurnal Antena Sport | Cea mai grea despărțire
20:07

Neymar poate schimba echipa înainte de Campionatul Mondial! Cine a pus ochii pe starul brazilian
19:51

”A sfârșit exact cum și-ar fi dorit!” Răzvan Burleanu, mărturisiri emoţionante despre ultimele momente din viaţa lui “Il Luce”
19:11

Sorana Cîrstea, eliminată în sferturile WTA Linz! Românca, învinsă de principala favorită
18:59

Carlos Alcaraz, calificare fulgerătoare în semifinalele ATP Monte Carlo. Ibericul, victorie în doar 63 de minute
1 Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 4 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 5 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 6 FotoPremieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii