Gabriela Ruse și-a aflat adversara din semifinale la Linz! Va întâlni una dintre cele mai bune jucătoare din circuit

Gabriela Ruse s-a calificat vineri în semifinalele turneului WTA de la Linz și este la doar un pas de o prezență în ultimul act al competiției. Sportiva noastră va avea parte de un adversar de calibru în încercarea de a ajunge în finală.

Mirra Andreeva, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit și principala favorită de pe zgura austriacă, va fi viitoarea adversară a Gabrielei Ruse.

Gabriela Ruse, duel cu Mirra Andreeva în semifinalele WTA Linz

Gabriela Ruse și-a continuat vineri parcursul de excepție de la turneul WTA de la Linz, acolo unde a reușit să se califice în careul de ași al competiției, după o victorie de senzație contra Jelenei Ostapenko.

Clasată pe locul 87 în ierarhia WTA, românca va juca pentru prezența în ultimul act al competiției contra Mirrei Andreeva (10 WTA), principala favorită la câștigarea turneului.

Rusoaica, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, a eliminat-o în faza sferturilor pe Sorana Cîrstea, cea mai bine clasată jucătoare a României în circuitul WTA.