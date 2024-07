Irina Begu şi Jaqueline Cristian au urcat în clasamentul WTA după Wimbledon! Pe ce loc se află Sorana Cîrstea - Antena Sport

Sorana Cîrstea a participat ultima dată la Wimbledon, unde a suferit un eşec usturător, fiind învinsă de o sportivă de pe locul 298 WTA, în primul tur.

Sorana Cîrstea a transmis că se luptă cu durerile de cinci luni, mărturisind că a făcut tot ce era posibil pentru a fi prezentă la turneele majore. Însă, durerile sunt prea mari astfel încât a luat decizia de a lua o pauză.

“În ultimele 5 luni am avut probleme cu fasceita plantară severă. Am făcut tot ce era posibil ca să joc şi să nu pierd turnee importante. Dar am ajuns la un punct în care durerea este insuportabilă, este foarte greu să mă antrenez şi singura soluţie rămasă este o perioadă mai lungă de pauză”, a notat Cîrstea pe Facebook.

“Nu ştim în acest moment cât timp va dura recuperarea, dar voi face tot posibilul pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil”, a adăugat ea.

Sorana Cîrstea a jucat la 1 iulie în primul tur la Wimbledon, scor 6-3, 2-6, 0-6 cu britanica Sonay Kartal, locul 298 WTA.

Sorana Cîrstea, reacţie după eliminarea severă de la Wimbledon

Sorana Cîrstea a avut o primă reacţie după eliminarea severă de la Wimbledon. Sori a fost învinsă de Sonay Kartal. Românca a condus cu 6-3, 2-2, dar a cedat apoi 10 game-uri consecutiv în faţa ocupantei locului 298 WTA.

„Am început meciul bine, apoi nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat. 3-2 în setul 2, totul ok. Mi-a făcut break şi apoi jocul meu a colapsat total, am simţit că nu mai găsesc soluţii. Am intrat în panică, nici eu nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat la finalul setului 2 şi în setul 3. Cu experienţa mea, este inacceptabil aşa ceva.