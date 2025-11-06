Jannik Sinner a dat cărţile pe faţă! De ce nu participă la faza finală a Cupei Davis - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner a dat cărţile pe faţă! De ce nu participă la faza finală a Cupei Davis

Publicat: 6 noiembrie 2025, 9:53

Comentarii
Jannik Sinner, la Torino - Profimedia Images

Foarte criticat în Italia pentru decizia sa de a nu participa la faza finală a Cupei Davis de la Bologna, în perioada 18-23 noiembrie, Jannik Sinner şi-a justificat decizia într-un interviu amplu acordat Sky Italia.

Numărul 1 mondial preferă să se pregătească pentru începutul sezonului 2026 în Australia: „La sfârşitul sezonului, o săptămână de odihnă înseamnă mult. Dacă ai o săptămână în plus de pregătire, ajungi mai puternic, mai motivat, cu mai multă energie şi, mai ales, cu mai multă dorinţă.”

Jannik Sinner nu participă la faza superioară a Cupei Davis

Tirolianul nu are „nicio îndoială” că această alegere este cea corectă, în special „pe termen lung, pentru prevenirea accidentărilor”.

Câştigător al ultimelor două ediţii cu Italia, el nu a renunţat anul trecut – împotriva avizului echipei sale – pentru a onora o promisiune făcută compatriotului său Matteo Berrettini. „Când am câştigat în 2023, el a fost acolo să ne susţină şi i-am spus: «Vom câştiga împreună următorul turneu, pentru că meriţi», a povestit Sinner. Şi am câştigat. De atunci, am decis să nu particip în 2025.”

În absenţa sa, şansele ca Italia să câştige trofeul pentru a treia oară consecutiv sunt „mari”, estimează el, regretând în acelaşi timp lipsa de încredere a compatrioţilor săi în coechipierii săi. „Avem o echipă incredibilă, chiar şi fără mine, şi nimeni nu vorbeşte despre asta”, subliniază el. „Îi avem pe (Flavio) Cobolli, (Lorenzo) Musetti şi mulţi alţii, avem o echipă incredibilă de dublu. Putem câştiga.”

Cât priveşte publicul italian, acesta îl va putea urmări pe campionul său în săptămâna precedentă, la Turneul Campionilor de la Torino, în perioada 9-16 noiembrie, unde Sinner este deţinătorul titlului.

