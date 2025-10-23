Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jannik Sinner a rupt tăcerea, după ce a fost pus la zid în Italia: "Accept toate criticile" - Antena Sport

Home | Tenis | Jannik Sinner a rupt tăcerea, după ce a fost pus la zid în Italia: “Accept toate criticile”

Jannik Sinner a rupt tăcerea, după ce a fost pus la zid în Italia: “Accept toate criticile”

Publicat: 23 octombrie 2025, 18:20

Comentarii
Jannik Sinner a rupt tăcerea, după ce a fost pus la zid în Italia: Accept toate criticile

Jannik Sinner / Profimedia

În timp ce anunţul absenţei sale de la faza finală a Cupei Davis din 2025 a stârnit agitaţie în Italia, Jannik Sinner a reacţionat la controversă după victoria sa împotriva lui Daniel Altmaier (6-0, 6-2), miercuri, la Viena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Accept toate criticile”, a afirmat tenismanul italian Jannik Sinner în contextul polemicii declanşate de absenţa sa de la faza finală a Cupei Davis, scrie site-ul eurosport.fr.

Jannik Sinner a rupt tăcerea, după ce a fost pus la zid în Italia: “Accept toate criticile”

Luni, căpitanul Filippo Volandri a anunţat că Sinner nu va participa la faza finală a Cupei Davis din 2025, la un an după ce a câştigat competiţia pe echipe. Decizia a dat naştere unei polemici în Italia. “Este o palmă uriaşă pentru lumea sportului italian”, a declarat pentru agenţia ANSA Nicola Pietrangeli, o legendă a tenisului italian, cu 164 de apariţii în Cupa Davis şi care a câştigat competiţia în calitate de căpitan în 1976.

În primul său meci la turneul de la Viena, Jannik Sinner l-a învins miercuri pe Daniel Altmaier (6-0, 6-2). După victorie, fostul număr unu mondial, care a coborât pe locul doi după US Open, s-a referit la această polemică într-o conferinţă de presă. “Pot spune pur şi simplu că accept toate criticile. Am vorbit deja pe larg despre acest subiect şi nu am nimic de adăugat”, a declarat el iniţial.

“Am decis împreună cu echipa mea să facem asta pentru că sezonul este foarte lung şi am nevoie de o săptămână suplimentară de odihnă ca să încep bine pregătirea pentru 2026. Nu este o alegere uşoară să sar peste Cupa Davis, dar obiectivul meu este să fiu în formă bună pentru Australia. În ultimii doi ani, nu am fost chiar pregătit pentru că am avut puţin timp”, a conchis el.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
Observator
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
Cum a reacționat iubitul Arynei Sabalenka la fotografiile cu ea și Paula Badosa în costum de baie. Postarea nu a trecut neobservată pentru Georgios Frangulis
Fanatik.ro
Cum a reacționat iubitul Arynei Sabalenka la fotografiile cu ea și Paula Badosa în costum de baie. Postarea nu a trecut neobservată pentru Georgios Frangulis
20:15
VideoJurnal Antena Sport | Dan Petrescu nu vine încă la CFR Cluj, a anunţat Iuliu Mureşan
20:04
S-a schimbat schimbarea! Meciul unei adversare a FCSB-ului din Europa League, afectat de o furtună
19:58
Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională
19:54
LIVE TEXTFCSB – Bologna 0-2. Duel încins pentru campioană în Europa League! Început de coșmar pe Arena Națională
19:45
LIVE SCOREAEK – Aberdeen 2-0 şi Şahtior – Legia 0-0. Răzvan Marin, titular. Radu şi Răzvan Lucescu, meciuri în Europa League
19:36
EXCLUSIVBogdan Stelea şi Florin Răducioiu au spus pe cine văd în poarta şi în atacul României la Campionatul Mondial!
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene