Jannik Sinner, campionul Mastersului de la Paris! Italianul revine pe locul 1 mondial - Antena Sport

Jannik Sinner a câștigat duminică Mastersul de la Paris, reușind să încheie un turneu perfect în capitala Franței. Italianul a câștigat ultimul act al competiției în fața lui Felix Auger-Aliassime.

Acesta nu a pierdut nici măcar un set la ultimul Masters al anului și va urca din nou pe primul loc în ierarhia mondială, chiar înainte de Turneul Campionilor.

Jannik Sinner, fără set pierdut la Paris

Jannik Sinner este noul campion al Mastersului de la Paris. Italianul l-a învins în ultimul act al competiției pe canadianul Felix Auger-Aliassime, ocupantul locului 10 mondial.

Fără set pierdut în capitala Franței, Sinner a încheiat o săptămână de excepție, reușind să se impună în două seturi, scor 6-4, 7-6(4), la capătul unui meci ce a durat o oră și 53 de minute.

În același timp, pentru performanța remarcabilă reușită la Paris, Jannik Sinner va urca din nou pe primul loc în ierarhia ATP, chiar înainte de Turneul Campionilor.