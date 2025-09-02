Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open - Antena Sport

Închide meniul
Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open

Publicat: 2 septembrie 2025, 20:54

Jessica Pegula, după calificarea în semifinale la US Open / Profimedia Images

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open.

Pegula s-a impus, scor 6-3, 6-3, după un meci care a durat o oră şi 26 de minute.

În semifinale, Pegula va evolua cu învingătoarea meciului dintre principala favorită, belarusa Aryna Sabalenka, şi Marketa Vondrousova, din Cehia, locul 60 WTA.

Într-un alt sfert de finală, Naomi Osaka o va întâlni pe Karolina Muchova, care a eliminat-o în turul doi pe românca Sorana Cîrstea.

Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open. Fostul număr 1 mondial, câştigătoare la New York în 2018 şi 2020, s-a impus cu 6-3, 6-2 în faţa câştigătoarei ediţiei din 2023.

Osaka o va înfrunta pe ucraineanca Marta Kostyuk (locul 28 WTA) sau pe sportiva cehă Karolina Muchova (cap de serie 13) pentru un loc în semifinale. Osaka realizează la Flushing Meadows cea mai bună performanţă în Grand Slam de la revenirea sa în circuitul WTA la începutul anului 2024, după ce a născut o fetiţă.

Câştigătoarea a patru turnee majore s-a calificat luni pentru primul său sfert de finală în Grand Slam de la Australian Open în 2021 şi al cincilea din cariera sa.

 

Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lunăBătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
