Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open - Antena Sport

Jessica Pegula, după calificarea în semifinale la US Open / Profimedia Images

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open.

Pegula s-a impus, scor 6-3, 6-3, după un meci care a durat o oră şi 26 de minute.

Jessica Pegula, prima semifinalistă de la US Open

În semifinale, Pegula va evolua cu învingătoarea meciului dintre principala favorită, belarusa Aryna Sabalenka, şi Marketa Vondrousova, din Cehia, locul 60 WTA.

Într-un alt sfert de finală, Naomi Osaka o va întâlni pe Karolina Muchova, care a eliminat-o în turul doi pe românca Sorana Cîrstea.

Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open. Fostul număr 1 mondial, câştigătoare la New York în 2018 şi 2020, s-a impus cu 6-3, 6-2 în faţa câştigătoarei ediţiei din 2023.