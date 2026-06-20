Home | Tenis | Lovitură la WTA Berlin! Aryna Sabalenka, eliminată în semifinale. Performanță impresionantă reușită de adversara ei

Lovitură la WTA Berlin! Aryna Sabalenka, eliminată în semifinale. Performanță impresionantă reușită de adversara ei

Daniel Işvanca Publicat: 20 iunie 2026, 18:28

Comentarii
Lovitură la WTA Berlin! Aryna Sabalenka, eliminată în semifinale. Performanță impresionantă reușită de adversara ei

Aryna Sabalenka / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Surpriză în disputa dintre semifinalele turneului WTA de la Berlin. Aryna Sabalenka, lidera mondială și principala favorită de la competiția din Germania, a fost eliminată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarea din Belarus a fost învinsă în trei seturi de americanca Jessica Pegula (32 de ani / locul 4 WTA), în urma unui duel „încins”, de peste două ore.

Aryna Sabalenka, eliminată de Jessica Pegula în semifinalele WTA Berlin

Jessica Pegula a obținut calificarea în finala turneului WTA de la Berlin, după ce a trecut în penultimul act al competiției de Aryna Sabalenka, lidera mondială.

Jucătoarea din Statele Unite ale Americii s-a impus în trei seturi, scor 6-4, (4)6-7, 6-0, la capătul unui meci care a durat două ore și 16 minute, asta după ce partida a fost întârziată și din cauza ploii.

Pegula a devenit și a cincea jucătoare din istorie de când a fost introdus clasamentul WTA care a obținut trei victorii în fața liderei mondiale.Au mai reușit asta Martina Navratilova, Chris Evert, Serena Williams și Virginia Wade. 

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Observator
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi spună că nu mai au nevoie de mine”. Ce oferte are
Fanatik.ro
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi spună că nu mai au nevoie de mine”. Ce oferte are
19:27

VideoJurnal Antena Sport | Un Mondial de neuitat
19:25

VideoJurnal Antena Sport | Pe fază pentru cei de acasă
19:23

VideoJurnal Antena Sport | Campioni la distracţie
19:22

VideoJurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilor
19:20

VideoJurnal Antena Sport | E as şi la golf
19:18

VideoJurnal Antena Sport | Toată lumea la petrecere
Vezi toate știrile
1 Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali 2 Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul 3 Pierluigi Collina a dezvăluit cum l-a ales pe Istvan Kovacs să arbitreze meciul 1.000 de la Mondiale 4 Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire” 5 Prima reacție a lui Anderson Ceara, după ce transferul său la FCSB a picat. Postarea brazilianului 6 Răsturnare uriaşă de situaţie: Anderson Ceara nu mai ajunge la FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB