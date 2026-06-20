Lovitură la WTA Berlin! Aryna Sabalenka, eliminată în semifinale. Performanță impresionantă reușită de adversara ei

Surpriză în disputa dintre semifinalele turneului WTA de la Berlin. Aryna Sabalenka, lidera mondială și principala favorită de la competiția din Germania, a fost eliminată.
Jucătoarea din Belarus a fost învinsă în trei seturi de americanca Jessica Pegula (32 de ani / locul 4 WTA), în urma unui duel „încins”, de peste două ore.
Aryna Sabalenka, eliminată de Jessica Pegula în semifinalele WTA Berlin
Jessica Pegula a obținut calificarea în finala turneului WTA de la Berlin, după ce a trecut în penultimul act al competiției de Aryna Sabalenka, lidera mondială.
Jucătoarea din Statele Unite ale Americii s-a impus în trei seturi, scor 6-4, (4)6-7, 6-0, la capătul unui meci care a durat două ore și 16 minute, asta după ce partida a fost întârziată și din cauza ploii.
Pegula a devenit și a cincea jucătoare din istorie de când a fost introdus clasamentul WTA care a obținut trei victorii în fața liderei mondiale.Au mai reușit asta Martina Navratilova, Chris Evert, Serena Williams și Virginia Wade.
5 – List of players aged 30+ to claim three wins over the World No. 1 since the WTA rankings were first published in 1975:
Martina Navratilova (5)
Chris Evert (5)
Serena Williams (5)
Virginia Wade (3)
Jessica Pegula (3) 🆕
Company.#BTO26 | @berlin_tennis @WTA pic.twitter.com/SkD3QFBi65
— OptaAce (@OptaAce) June 20, 2026
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