"Ne-am certat de multe ori pe tema greutăţii ei". Patrick Mouratoglou, detalii despre colaborarea cu Serena Williams - Antena Sport

Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză.

Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.

Patrick Mouratoglou, detalii despre colaborarea cu Serena Williams

De ce a avut atât de mult succes parteneriatul său cu Serena Williams?

“O mare încredere reciprocă – o încredere deplină, într-adevăr. Ne alimentam reciproc în ceea ce priveşte motivaţia. O cunoşteam perfect, ştiam cum să o impulsionez, să o motivez, să o provoc să fie mai competitivă. Am început într-o perioadă dificilă. Ea nu câştigase un turneu de Grand Slam de doi ani şi suferise o înfrângere în primul tur al unui turneu de Grand Slam pentru prima dată în cariera ei [în faţa Virginiei Razzano la Roland Garros 2012]. Când se întâmplă aşa ceva, chiar şi cei mai buni competitori încep să gândească puţin diferit – şi asta le afectează calitatea atunci când concurează”, a afirmat Mouratoglou pentru The Guardian.

Recent, Serena Williams a promovat un medicament pentru slăbit şi a fost criticată pentru că nu ţine cont de virtuţile dietei şi exerciţiilor fizice. Într-un interviu, ea a spus că faptul că Mouratoglou a fost dur cu ea în legătură cu greutatea a contribuit la decizia ei de a apela la o metodă medicală pentru a slăbi.