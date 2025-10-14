Jaqueline Cristian, debut cu victorie la Osaka. Câți bani și-a asigurat românca - Antena Sport

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 47 mondial, s-a calificat marţi în turul doi la Japan Open, turneu de categorie WTA 250, cu premii de 275.094 de dolari.
Cristian a trecut în primul tur de sportiva italiană Elisabetta Cocciaretto, locul 91 mondial, scor 6-2, 7-6 (4). Meciul a durat o oră şi 53 de minute.
Jaqueline Cristian, debut cu victorie la Japan Open
În turul doi, Cristian va evolua cu învingătoarea meciului dintre Katie Volynets (SUA) şi Jessica Bouzas Maneiro (Spania). Tot în turul doi la Japan Open este calificată şi Sorana Cîrstea, locul 51 mondial, care va evolua cu britanica Katie Boulter.
Calificarea în turul doi este recompensată cu 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA. britanica Katie Boulter, potrivit news.ro.
