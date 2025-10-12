Coco Gauff, campioană la Wuhan. O singură jucătoare din istorie a mai reușit ce a făcut americanca - Antena Sport

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, cap de serie numărul 3, a câştigat turneul de categorie WTA 1000 de la Wuhan (China).
Gauff a trecut în finală de compatrioata sa Jessica Pegula, cap de serie 6, scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oră şi 42 de minute.
Gauff, bornă remarcabilă după titlul de la Wuhan
Acesta este al doilea titlu al anului pentru Gauff şi primul după Roland-Garros, în iunie, precum şi al 11-lea trofeu de simplu din cariera sa.
Coco Gauff este a doua jucătoare care câştigă titlurile la ambele turnee WTA-1000 organizate în China (Beijing în 2024 şi Wuhan în 2025) după Caroline Garcia (ambele în 2017), potrivit news.ro.
Gauff d. Pegula 6-4 7-5
Down 3-5 in the 2nd set.
Coco lifts the Wuhan title for the first time, her 3rd WTA 1000 title.
✅11th career title
✅Won 9 of last 10 matches
✅32nd top 10 win
Finding a new gear at the end of the year.
Coco’s been making a habit out of it..
🇺🇲 pic.twitter.com/QDcejTITt4
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 12, 2025
Ea va participa la Turneul Campioanelor, în noiembrie.
