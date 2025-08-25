Novak Djokovic, în turul 2 de la US Open! Set 2 cu emoţii pentru Nole - Antena Sport

Novak Djokovic, locul 7 mondial, l-a învins pe americanul Learner Tien, numărul 50 ATP, scor 6-1, 7-6 [3], 6-2, şi s-a calificat în turul al doilea al US Open.

În turul doi, Djokovic va evolua cu un alt american, Zachary Svajda, venit din calificări şi locul 145 mondial.

Novak Djokovic, în turul 2 de la US Open

Djokovic a stârnit îngrijorare, după un set doi în care nu s-a regăsit, aşa cum a spus chiar el.

„Am început foarte bine. La 20 de minute după începerea primului set, mă simţeam bine. Apoi, la începutul celui de-al doilea set, au fost schimburi lungi şi am început să mă simt mai puţin bine. Nu ştiu de ce. M-a surprins cât de rău m-am simţit în al doilea set. Nivelul meu a scăzut şi am făcut multe greşeli care l-au readus în joc.

Mă bucur că am reuşit să mă mobilizez pentru setul al treilea, care nu a fost atât de rău. Felul în care m-am simţit în setul al doilea mi-a îngreunat foarte mult viaţa pe teren. Partea bună este că acum voi avea două zile de odihnă. Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat. Nu am nicio accidentare sau altceva. Nu reuşeam să-mi revin între puncte.