Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz, în aceeaşi grupă la Turneul Campionilor - Antena Sport

Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic, la finalul unui meci

Tragerea la sorţi pentru cele două grupe ale Turneului Campionilor (9-16 noiembrie) a avut loc joi la Torino (Italia). Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic se vor înfrunta încă din faza grupelor, la fel ca Jannik Sinner şi Alexander Zverev în cealaltă grupă.

În prima grupă, numită Jimmy Connors, se află Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz şi Alex de Minaur.

În celălaltă grupă, numită în onoarea lui Björn Borg, se află Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton şi Lorenzo Musetti sau Félix Auger-Aliassime.

Locul opt nu a fost încă atribuit. Cu finala sa la Rolex Paris Masters, Auger-Aliassime a trecut din nou în faţa lui Musetti. Italianul, care este încă în competiţie la Atena săptămâna aceasta, trebuie să câştige turneul pentru a-l depăşi pe canadian.

În cazul în care Novak Djokovici, care nu şi-a anunţat oficial participarea la Turneul Campionilor, se va retrage, cei doi jucători s-ar califica oficial.