“Povestea mea a fost fantastică” Gabrine Muguruza și-a anunțat retragerea din tenis! Anunțul care a surprins pe toată lumea - Antena Sport

„A sosit momentul retragerii mele. Am ajuns până aici”, a spus ea. „Povestea mea în acest sport a fost fantastică. Am împlinit multe vise pe care le aveam când eram copil. Povestea mea a fost fantastică”.

“Cuvântul „retragere” sună foarte puternic, pentru că am totuşi 30 de ani”, a spus ea, „dar sunt 25 de ani de când am început să joc tenis, în care am reuşit atât de multe. Mă simt mândră că am reuşit, că am rezistat atunci când îţi stabileşti un obiectiv rezistând în momentele dificile, dar şi în cele bune, asta este fără îndoială ceea ce mă face să mă simt cea mai mândră”, a mai afirmat Muguruza.

Reclamă

Garbiñe Muguruza, care a suferit mai multe accidentări în ultimele sezoane, nu a mai jucat din februarie 2023: „Am luat decizia încetul cu încetul. Aceste luni au fost esenţiale. Am primit cu braţele deschise această pauză. În fiecare zi mă simţeam mai bine şi nu mi-a fost dor de disciplina şi dificultatea vieţii pe care o aveam înainte. A fost progresiv şi ceea ce îmi doresc cel mai mult este să mă uit la următorul meu capitol şi nu atât la cel din tenis pe care îl ştim deja”.

Iar în ceea ce priveşte cel mai bun moment al carierei sale, nu are nicio îndoială: „finala de la Wimbledon este un moment unic, mai sunt o mie de alte momente, dar să câştigi Wimbledon, locul unde începe istoria tenisului, este cel mai tare. Câştigarea acelui turneu este cel mai bun lucru pe care îl puteam obţine”.

Anunţ teribil pentru Simona Halep!

Americanii au făcut un anunţ teribil pentru Simona Halep. Aceştia au dezvăluit motivul pentru care românca ar putea să nu primească un wild card de la Roland Garros, turneu pe care l-a câştigat în 2017.

Reclamă 4 / 0/3

Simona Halep a revenit în circuitul WTA, după suspendarea de dopaj. Românca a disputat un singur meci, fiind învinsă în primul tur de la Miami de către Paula Badosa. „Când Maria Sharapova a revenit în circuit, organizatorii de la Roland Garros au refuzat să îi ofere rusoaicei un wildcard. Chiar dacă și-a demonstrat nevinovăția, Halep a executat totuși o suspendare pentru dopaj și ar putea fi ignorată de FFT (n.r. Federația Franceză de Tenis). Amelie Mauresmo va trebui să ia o decizie în cazul Simonei Halep în următoarele săptămâni. Spre deosebire de alte turnee de Grand Slam, Roland Garros preferă să ofere wildcard-uri jucătoarelor tinere din Franța. Anul trecut, Clara Burel, Leolia Jeanjean, Kristina Mladenovic și Diane Parry au primit wildcard-uri. Interesant este că în acest an, Parry și Burel au intrat în top 50 WTA și nu mai au nevoie de un wildcard pentru a lua parte la turneu. Acest lucru îi poate deschide o portiță Simonei Halep”, au transmis americanii de la tennisuptodate.com.

Recomandări

Cine va câştiga Liga Campionilor în acest sezon? Real Madrid Bayern Munchen PSG Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...