România, eliminată de Grecia din play-off-ul Cupei Davis! Stefanos Tsitsipas, victorie şi la dublu - Antena Sport

Victor Cornea se ştie bine cu fraţii Tsitsipas, grecii cu care s-au confruntat românii în Cupa Davis.

„Cu Petros chiar am jucat o perioadă lungă de timp. Am fost la ei acasă şi mă cunosc bine cu toată familia. Am făcut şi poze cu ei, ne înţelegem bine”, ne-a spus Victor Cornea.

Iubita Andreea Bălan a învăţat lovituri noi la Australian Open şi îi va face galerie lui Cornea şi în Grecia.

„Uşor, uşor se descurcă tot mai bine, înţelege tenisul şi asta mă bucură foarte mult”, a mai spus Victor Cornea pentru AntenaSport.