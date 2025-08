Simona Halep a acceptat propunerea spectaculoasă venită din tenis! Anunţul făcut de campioana noastră - Antena Sport

Simona Halep va reveni în tenis pentru un turneu exclusivist. Campioana noastră a anunţat că va participa la proba de dublu mixt de la Wimbledon Legends, în 2026, alături de Horia Tecău, un alt fost campion de la All England Club.

Cei doi vor face pereche la ediţia viitoare a competiţiei. Simo susţine că a fost invitată şi în acest an la turneul de pe iarba londoneză, dar nu “s-a simţit încă legendă”.

Cei doi vor merge la Londra din postura de membri ai All England Club, una pe care au obţinut-o după ce au devenit campioni, Simona la simplu, în 2019, iar Horia la dublu, în 2015.

Simona Halep va juca la dublu mixt cu Horia Tecău

“Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt.

Nu m-am interesat de reguli, dar va trebui să mă antrenez, ceea ce încă nu sunt pregatită mental, dar cu siguranţă o să ne motivăm unul pe altul. Să joci la Wimbledon e ceva, înseamnă mult.