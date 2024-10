Simona Halep a recunoscut că are mult de recuperat pentru a ajunge la nivelul dinaintea suspendării: "Fizic sunt departe" - Antena Sport

În setul secund, Simona Halep a condus cu 3-0, având un break în faţă. Simo nu a mai câştigat apoi niciun game până la finalul meciului care a durat o oră şi 22 de minute.

„Simona Halep este o jucătoare grozavă. Când eram junioară am făcut poză cu ea. Am avut emoţii astăzi, să o am adversară. Din fericire, astăzi am reuşit să câştig acest meci.

Sper că voi putea trece de turul secund al turneului, nu am reuşit să fac asta în acest sezon din China. Mă concentrez pe fiecare meci!”, a spus Yue Yuan, la finalul partidei, potrivit digisport.ro.