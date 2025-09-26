Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă

Home | Tenis | Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă

Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă

Bogdan Stănescu Publicat: 26 septembrie 2025, 16:02

Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 la Beijing. Înfrângere usturătoare pentru româncă

Sorana Cîrstea / Profimedia Images

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 64 WTA) a fost învinsă în două seturi de Karolina Muchova (29 de ani, locul 15 WTA). Cehoaica s-a impus cu 6-2, 6-3 după o oră şi 24 de minute de joc.

În turul următor, Muchova, a 13-a favorită la Beijing o va întâlni pe fosta iubită a lui Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa (27 de ani, locul 18 WTA).

Sorana Cîrstea, învinsă cu 6-2, 6-3 de Karolina Muchova

Muchova o conduce, după victoria de la Beijing, cu 7-1 la întâlnirile directe pe românca Sorana Cîrstea.

Cele două s-au întâlnit, recent, şi la US Open. Cehoaica s-a impus atunci cu 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4. Tot în turul 2 a eliminat-o Muchova pe Cîrstea şi de la US Open. Muchova a mai învins-o pe Cîrstea în acest an la Dubai, în februarie 2025, în sferturile de finală, cu 6-2, 7-5.

Singura dată când Sorana Cîrstea a învins-o pe Muchova a fost în 2023, atunci când românca s-a impus la Miami, cu 7-5, 6-1.

