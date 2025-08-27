Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră! Ce a reuşit la US Open - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră! Ce a reuşit la US Open

Home | Tenis | Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră! Ce a reuşit la US Open

Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră! Ce a reuşit la US Open

Publicat: 27 august 2025, 8:24

Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră! Ce a reuşit la US Open

Sorana Cîrstea, la US Open 2025 - Profimedia Images

Sorana Cîrstea are parte de o perioadă excelentă a carierei, chiar dacă la începutul acestui an a anunţat că 2025 poate fi ultimul ei sezon. Românca de 35 de ani a reuşit la US Open o performanţă unică de când a intrat în tenisul profesionist.

Pentru prima oară în carieră, Sorana a legat opt victorii la turnee WTA. Succesul din primul tur de la Flushing Meadows cu Solana Sierra, cu 7-5, 6-0, a venit după cele şapte de la Cleveland, care i-au adus al treilea titlu WTA al carierei.

Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră

Mai mult decât atât, Sorana a ajuns la cele opt victorii consecutive, fără să piardă niciun set. Ea le-a învins, pe rând, pe Frey (6-1, 6-0), Masarova (6-2, 6-2), Uchijima (6-4, 6-1), Teichmann (6-1, 6-1), Samsonova (6-4, 6-1), Zakharova (6-1, 7-5), Li (6-2, 6-4) şi Sierra (7-5, 6-0).

Ultima oară când Sorana Cîrstea a legat opt victorii a fost în 2016, dar atunci acest lucru se întâmpla la un turneu ITF (Bertioga), cu premii totale de 25.000 de dolari, şi la Rio de Janeiro. Sori se afla atunci pe locul 244 WTA.

Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open 2025

Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.

Cîrstea a trecut în runda inaugurală de jucătoarea argentiniană Solana Sierra, numărul 74 mondial, scor 7-5, 6-0. Meciul a durat o oră şi 12 minute.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe sportiva cehă Karolina Muchova, locul 13 WTA şi cap de serie 11, care a eliminat-o în primul tur pe Venus Williams.

Cîrstea şi Muchova s-au mai întâlnit până în prezent de şase ori, ultima dată în sferturi la Dubai, în acest an (învingătoare Muchova, scor 6-2, 7-5). Ele s-au înfruntat şi la US Open de două ori: în 16-imi în 2020 – victorie Muchova cu 6-3, 2-6, 7-6 (7) şi în sferturi în 2023 – victorie Muchova cu 6-0, 6-3.

Per total, din şase meciuri cu Muchova, Sorana Cîrstea a câştigat doar unul, în 2023, în 16-imi la Miami (7-5, 6-1).

Prin calificarea în turul doi la ediţia din acest an a US Open, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 154.000 de dolari.

