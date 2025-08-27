Sorana Cîrstea, performanţă unică în carieră! Ce a reuşit la US Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea are parte de o perioadă excelentă a carierei, chiar dacă la începutul acestui an a anunţat că 2025 poate fi ultimul ei sezon. Românca de 35 de ani a reuşit la US Open o performanţă unică de când a intrat în tenisul profesionist.

Pentru prima oară în carieră, Sorana a legat opt victorii la turnee WTA. Succesul din primul tur de la Flushing Meadows cu Solana Sierra, cu 7-5, 6-0, a venit după cele şapte de la Cleveland, care i-au adus al treilea titlu WTA al carierei.

Mai mult decât atât, Sorana a ajuns la cele opt victorii consecutive, fără să piardă niciun set. Ea le-a învins, pe rând, pe Frey (6-1, 6-0), Masarova (6-2, 6-2), Uchijima (6-4, 6-1), Teichmann (6-1, 6-1), Samsonova (6-4, 6-1), Zakharova (6-1, 7-5), Li (6-2, 6-4) şi Sierra (7-5, 6-0).

Ultima oară când Sorana Cîrstea a legat opt victorii a fost în 2016, dar atunci acest lucru se întâmpla la un turneu ITF (Bertioga), cu premii totale de 25.000 de dolari, şi la Rio de Janeiro. Sori se afla atunci pe locul 244 WTA.

Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.