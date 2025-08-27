Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la US Open 2025. Românca a învins-o pe Solana Sierra, locul 74 WTA, și continuă parcursul bun din Statele Unite. Proaspăta campioană de la Cleveland s-a impus cu 7-5, 6-0. Aceasta a fost prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru calificarea în turul al doilea, românca va primi un cec în valoare de 154.000 de dolari și 70 de puncte în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open 2025

Primul set a fost extrem de echilibrat. Ambele jucătoare și-au făcut serviciul fără emoții în primele 11 game-uri ale partidei. După un game alb, când a dus scorul al 6-5, Sorana a reușit să închidă setul după ce a beneficiat de prima minge de break a meciului.

Dacă în primul set, jucătoarea din Argentina nu a avut probleme la serviciu până în ultimul game, lucrurile s-au schimbat în setul secund. Sorana Cîrstea s-a dezlănțuit și a reușit să se impună pe serviciul adversarei fără prea multe emoții. Singurul moment complicat al setului a venit la 2-0, pe propriul serviciu, când Sierra a avut minge de break. Din acel moment, românca nu s-a mai uitat în spate și a obținut victoria după ce a fructificat prima minge de meci pe care a avut-o la dispoziție.

În turul secund, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchova, semifinalistă la New York la ultimele două ediții. Cehoaica a trecut în primul tur de Venus Williams. Americanca de 45 de ani a revenit vara aceasta în circuit și a reușit să îi ia un set finalistei din 2023 de la Roland Garros.