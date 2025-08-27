Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland

Home | Tenis | US Open | Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland

Publicat: 27 august 2025, 1:36

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la US Open 2025. Românca a învins-o pe Solana Sierra, locul 74 WTA, și continuă parcursul bun din Statele Unite. Proaspăta campioană de la Cleveland s-a impus cu 7-5, 6-0. Aceasta a fost prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare.

Pentru calificarea în turul al doilea, românca va primi un cec în valoare de 154.000 de dolari și 70 de puncte în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open 2025

Primul set a fost extrem de echilibrat. Ambele jucătoare și-au făcut serviciul fără emoții în primele 11 game-uri ale partidei. După un game alb, când a dus scorul al 6-5, Sorana a reușit să închidă setul după ce a beneficiat de prima minge de break a meciului.

Dacă în primul set, jucătoarea din Argentina nu a avut probleme la serviciu până în ultimul game, lucrurile s-au schimbat în setul secund. Sorana Cîrstea s-a dezlănțuit și a reușit să se impună pe serviciul adversarei fără prea multe emoții. Singurul moment complicat al setului a venit la 2-0, pe propriul serviciu, când Sierra a avut minge de break. Din acel moment, românca nu s-a mai uitat în spate și a obținut victoria după ce a fructificat prima minge de meci pe care a avut-o la dispoziție.

În turul secund, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchova, semifinalistă la New York la ultimele două ediții. Cehoaica a trecut în primul tur de Venus Williams. Americanca de 45 de ani a revenit vara aceasta în circuit și a reușit să îi ia un set finalistei din 2023 de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea și Karolina Muchova s-au întâlnit de șase ori până acum, iar cehoaica s-a impus de cinci ori. Singurul succes al româncei a venit tot pe hard nord-american, în 2023, dar la Miami. Cel mai bun parcurs al româncei la New York se leagă tot de Muchova. Tot în 2023, ea ajungea până în sferturile de finală, acolo unde Muchova o învingea cu categoric 6-0, 6-3.

Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc anul acesta, în sferturile de finală de la Dubai. Muchova a câștigat atunci cu 6-2, 7-5.

Și Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la US Open 2025

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în turul 2 de la US Open, după ce a trecut fără emoţii de Danielle Collins. Românca a defilat la New York şi s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, după 67 de minute.

Aceasta a fost prima victorie în faţa americancei şi prima victorie pe tabloul principal de la Flushing Meadows. În schimb, Danielle Collins, care este finalistă la Australian Open 2022, a ajuns cel mai departe până în optimile US Open, în 2023.

