Sorana Cîrstea s-a ales cu o mică avere după parcursul de la WTA Miami. Ce bani a încasat pentru prezența în optimi

Sorana Cîrstea a avut un parcurs destul de bun la turneul WTA de la Miami, chiar dacă a fost oprită în faza optimilor de mult mai bine cotata Coco Gauff, ocupanta locului 4 mondial.
După o bătălie de peste două ore, jucătoarea din Statele Unite ale Americii a reușit să se califice mai departe, îmbunătățindu-și astfel recordul la această competiție.
Sorana Cîrstea, sumă impresionantă strânsă la Miami
După ce le-a eliminat pe rând pe Shuai Zhang (61 WTA), Linda Noskova, ocupanta locului 13 mondial și pe Elise Mertens, locul 19 în ierarhia WTA, Sorana Cîrstea a dat în optimile WTA Miami peste Coco Gauff.
La a doua întâlnire directă din istorie, cele două au avut nevoie de peste două ore de joc, jucătoarea din SUA reușind să închidă disputa în setul decisiv.
Performanța reușită de Sorana la acest turneu nu va fi una deloc neglijabilă, mai ales că românca s-a ales și cu o sumă „frumușică” pentru parcursul de la Miami. Aceasta a fost recompensată cu un cec în valoare de $105,720.
