Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 - Antena Sport

Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, reuşind prima victorie românească la Melbourne, în acest an. Ea a trecut în două seturi, 6-4, 7-5, de Dayana Yastremska, după o oră şi 49 de minute.
Succesul nu i-a adus doar egalarea celei mai bune peformanţe din carieră de la Australian Open. ci şi o sumă uriaşă de bani pentru accederea în turul secund.
Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse la Australian Open
În urma victoriei în faţa favoritei 26, românca de 28 de ani va fi recompensată cu un cec în valoare de 130.000 de euro. Dacă va accede în runda a treia, în urma meciului cu învingătoarea dintre Yulia Starodubtseva (locul 110 WTA) și Ajla Tomljanovic (locul 76 WTA), ea va încasa 188.000 de euro.
În acest an, ea câştigase din tenis în jur de 10.000 de euro, iar premiile cumulate în întreaga carieră au ajuns la aproape 3 milioane de euro.
Pe de altă parte, jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând marţi o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro).
Premii record la Australian Open 2026
Câştigătorii probelor de simplu masculin şi feminin vor încasa fiecare câte 4,15 milioane de dolari australieni (2,38 milioane de euro), o creştere de 19% faţă de 3,5 milioane de anul trecut.
Directorul turneului, Craig Tiley, a declarat că acest lucru reflectă angajamentul Tennis Australia (Federaţia australiană) de a sprijini carierele la toate nivelurile, de la aspiranţi la campioni de Grand Slam.
“Prin creşterea premiilor în bani cu 55% din 2023 şi îmbunătăţirea beneficiilor pentru jucători, ne asigurăm că tenisul profesionist este viabil pentru toţi concurenţii”, a spus oficialul australian.
