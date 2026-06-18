Surpriză uriașă la WTA Berlin! Elena Rybakina, eliminată clar în optimi

Ziua de joi a venit cu o surpriză uriașă în cadrul optimilor de finală de la WTA Berlin. Elena Rybakina, a doua favorită de la această competiție, a fost eliminată.
Campioana din acest an de la Australian Open a cedat în două seturi în fața ocupantei locului 35 în ierarhia mondială, Alexandra Eala (21 de ani).
Elena Rybakina, învinsă de Alexandra Eala la Berlin
Cap de serie numărul doi pe tabloul de la Berlin, Elena Rybakina s-a oprit joi în optimile turneului de iarbă care se desfășoară în Germania.
Jucătoarea clasată pe locul al doilea mondial a fost învinsă în două seturi de Alexandra Eala, scor 7-5, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră și 33 de minute.
Pentru sportiva din Filipine, este al doilea succes în fața jucătoarei care ocupă locul al doilea în ierarhia WTA și a patra prezență în faza sferturilor la un turneu WTA în acest an.
Eala d. Elena Rybakina 7-5 6-4 in Berlin
Down 1-4 in the 1st set
Massive win for Alex against the 2022 Wimbledon champ
2nd win over a world No. 2, equaling the biggest win of her life
✅4th QF of 2026
✅5th top 10 win
A tremendous young talent who’s shining brighter by the… pic.twitter.com/qxwGA7ECqu
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 18, 2026
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